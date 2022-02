Mareridtet fortsætter for skidronningen

Vinter-OL i Beijing er endt som den helt store nedtur for den amerikanske skidronning Mikaela Shiffrin.

For tredje gang formåede den 26-årige amerikaner torsdag ikke at gennemføre en af sine konkurrencer ved legene i Kina.

I den kombinerede konkurrence havde Shiffrin ellers vist lovende takter i styrtløbsdelen med femtebedste tid, men det gik galt, da hun skulle gennemføre sit løb i slalom.

Her mistede hun balancen, kørte ind i en port og styrtede.

- Jeg kom ikke i mål igen, og det er som om, at 60 procent af alle mine DNF (Did Not Finish, red.) i karrieren er kommet her til OL.

- Jeg følte ikke noget pres. Altså der er selvfølgelig altid et pres, men jeg var afslappet. Jeg havde lagt en plan, var fokuseret, var godt kørende, og så virkede det alligevel ikke, siger Shiffrin.

Tidligere i karrieren har amerikaneren vundet OL-guld to gange, men nu står det klart, at hun må rejse tomhændet hjem fra Beijing.

Torsdagens kombinerende konkurrence var den sidste medaljemulighed for Shiffrin, efter at hun tidligere var udgået i slalom og storslalom.

Guldmedaljen i den kombinerede konkurrence gik i stedet til Michelle Gisin fra Schweiz med landsmanden Wendy Holdener og italienske Federica Brignone på de efterfølgende podiepladser.