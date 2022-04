Mark O. Madsen vinder sin hidtil største kamp i karrieren

Den danske kampsportsudøver Mark O. Madsen har tidligt søndag morgen dansk tid besejret amerikanske Vinc Pichel i en skæbnekamp ved Ultimate Fight Championship (UFC) i Jacksonville i Florida.

Og det var en enstemmig beslutning fra de tre dommere, der alle havde den 37-årige dansker som vinder af opgøret i VyStar Veterans Memorial Arena.

Men intet kom nemt til Mark O. Madsen i løbet af de tre runder af fem minutter, for Vinc Piche gav alt, hvad han kunne. Amerikaneren formåede dog ikke at holde trit med danskerens opslidende tempo.

- Jeg er her ikke kun for at kæmpe, jeg er her for at vinde, sagde Mark O. Madsen efter sejren til MMA Fightings hjemmeside.

Læs også: Mark O.'s millioner: Så lukrativ er ny UFC-kontrakt

- Jeg kæmper for min families skyld, og jeg kæmper for den amerikanske drøm. Jeg er her for at opnå den.

Madsen flyttede til USA i begyndelsen af året for at forfølge drømmen om at blive den første dansker til at vinde et mesterskabsbælte i UFC.

Danskeren er flyttet til byen Scottsdale, der ligger i delstaten Arizona, hvor han er blevet tilknyttet kampsportscenteret Fight Ready. Her træner han sammen med flere andre MMA-kæmpere, heriblandt UFC-stjerner.

Mark O. Madsen debuterede som MMA-kæmper i 2013. Siden da har han deltaget i 12 kampe og vundet dem alle.

Danskeren har kaldt mødet med Vinc Pichel karrierens hidtil største kamp.

- Det her er den største kamp i min MMA-karriere. Det er en sindssyg vigtig kamp i forhold til det videre forløb, sagde han til Ritzau forud for kampen.

Sejren kan således åbne døren for en mulig top-15-kamp for den tidligere danske OL-bryder.

Og ifølge Mark O. Madsen kan alt ske i forhold til titelkampe, når man ligger inden for top-15.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den danske UFC-kombatant Mark O. Madsen har sat blæk på en ny aftale, der kan indbringe ham flere millioner kroner. Det kan du læse meget mere om lige her: Mark O.'s millioner: Så lukrativ er ny UFC-kontrakt.