Maskeret person truede med at stikke Mark Cavendish ned foran sine børn

Målet med røveriet var angiveligt to ure, som den britiske stjerne ejer, til en værdi af flere millioner kroner

En maskeret person truede med at stikke cykelrytteren Mark Cavendish ned foran sine børn under et hjemmerøveri november 2021.

Målet med røveriet var to ure, som den britiske stjerne ejer, til en værdi af flere millioner kroner.

Sådan lyder beskyldningen fra anklager Edward Renvoize under et retsmøde i sagen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Opdateres...