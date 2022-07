Matthews stopper dansk sejrsfest

Michael Matthews satte lørdag en foreløbig stopper for den danske sejrsfest i Tour de France.

Her vandt australieren en glohed 14. etape, så han kom op på fire Tour-etapesejre i karrieren.

Matthews (BikeExchange) kom afsted i et stort udbrud, hvor også Jakob Fuglsang og Andreas Kron var med. Men det blev altså ikke til endnu en dansk etapesejr efter tre af slagsen i denne uge.

Matthews kørte på den korte, men meget stejle sidste stigning lige før mål fra Alberto Bettiol (EF), som blev nummer to. Thibaut Pinot (FDJ) blev treer.

Jakob Fuglsang og Andreas Kron blev henholdsvis nummer 6 og 13.

Jakob Fuglsang blev nummer seks på etapen efter en lang dag i udbrud. Foto: Claus Bonnerup

Feltet var langt efter de forreste. Ingen hold ønskede at hive udbruddet i land. Meget tidligt på etapen angreb Tadej Pogacar, men Jonas Vingegaard var i fuld kontrol.

Pogacar gav den også et skud på den korte stigning lige før mål, og det endte i endnu en dansk-slovensk duel. Vingegaard havde dog ingen problemer med at følge med Pogacar.

De to rivaler kom i mål sammen 12 et halvt minut efter Matthews, og Jonas Vingegaard får derfor endnu en dag i gult med et forspring på 2 minutter og 22 sekunder til Pogacar.

Først efter små 40 kilometer faldt der lidt ro på etapen efter en meget hektisk indledning.

Et 23 mand stort udbrud med adskillige prominente navne var kommet afsted. Frontgruppen fik et massivt forspring, og det stod hurtigt klart, at det var her, etapevinderen skulle findes.

Udbryderne begyndte at stikke til hinanden allerede med lidt over 50 kilometer igen.

Andreas Kron lå i den forreste gruppe indtil kort før den sidste stigning, hvor han blev ramt af en punktering. Foto: Claus Bonnerup

Andreas Kron var snu og endte i en kvartet, der kom væk fra de øvrige udbrydere. Her sad danskeren sammen med Michael Matthews, Luis León Sánchez og den østrigske mester, Felix Großschartner.

Det så lovende ud for kvartetten, men på vej ned ad dagens næstsidste stigning led Andreas Krons vinderchancer et stort knæk, da han på grund af en punktering måtte køre ind til siden.

Danskeren fik dog kæmpet sig tilbage til forfølgergruppen, hvor også Jakob Fuglsang befandt sig. De ramte bunden af den stigning lige før mål med cirka 20 sekunder op til de tre forreste.

Her slap kræfterne dog op for både Fuglsang og Kron, der måtte droppe vinderdrømmen. Det samme var ikke tilfældet for Alberto Bettiol, der som den eneste sled sig op til Michael Matthews, som var endt alene i front.

Bettiol kørte først lidt væk fra Matthews, men australieren gravede dybt, kom tilbage til Bettiol og efterlod italieneren i støvet.