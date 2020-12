Medier: Australian Open bliver udsat til februar

2021-udgaven af grand slam-turneringen Australian Open i tennis bliver skudt i gang tre uger senere end normalt.

Arrangøren, Tennis Australia, har besluttet at udskyde turneringen, der normalt begynder midt i januar. I stedet vil de første kampe blive afviklet 8. februar, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Ifølge australske medier har turneringsdirektøren, Craig Tiley, oplyst spillerne om den nye termin for årets første grand slam-turnering.

- Det har taget sin tid, men den gode nyhed er, at det ser ud, som om vi kommer til at arrangere AO (Australian Open, red.) 8. februar, skriver Tilley ifølge AFP.

Der har været store spørgsmålstegn ud for afviklingen af turneringen i Melbourne, der for et par måneder siden var igennem en hård lockdown for at inddæmme coronasmitten.

Nu er myndighederne i delstaten Victoria tilsyneladende gået med til, at spillerne kommer til Melbourne midt i januar for at forberede sig.

- Spillerne skal i karantæne i to uger fra 15. januar, men regeringen i Victoria har accepteret særlige forhold for Australian Open-deltagere - accepterer, at de skal være i stand til at forberede sig til en grand slam, lyder det.

Australian Open har endnu ikke officielt meldt noget ud. På turneringens hjemmeside lover man dog, at der snart er nyt om afviklingen.