Messi har genfundet glæden efter skifte til Miami

Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi har genfundet glæden, efter at han er skiftet til det amerikanske hold Inter Miami.

Han beskriver skiftet som det 'modsatte' af hans transfer fra Barcelona til Paris Saint-Germain.

Ordene falder i et interview med lokale medier. Interviewet er stjernens første, siden han rykkede til USA.

Det er en afslappet Messi, der i interviewet taler positivt om sit liv i det sydlige Florida. Ifølge ham står det i kontrast til livet i den franske hovedstad.

- Som jeg sagde dengang, var min afgang til Paris ikke noget, jeg selv ville. Jeg ville ikke forlade Barcelona og, som man siger, var det fra den ene dag til den anden.

- Og ja, jeg skulle også vænne mig til et sted, der var totalt anderledes fra der, hvor jeg havde været hele mit liv. Både i forhold til byen og sportsmæssigt, og ja, det var svært, men det er det modsatte af, hvad der sker for mig her, siger han.

Messi havde været i Barcelona, siden har var 13 år. Hans skifte fra Barcelona skete primært som følge af økonomiske vanskeligheder i klubben.

Inden skiftet var der spekulationer om, hvorvidt Messi ville vende tilbage til Barcelona, eller om han, i lighed med andre store stjerner, var på vej til Saudi-Arabien.

Men i dag er Messi glad for beslutningen om at tage til USA.

- Jeg kan sige til dig, at jeg er meget glad for den beslutning, vi traf. Ikke bare for spillet, for hvordan det går, men for min familie, for hvordan vi lever til daglig, for hvordan vi nyder byen, for denne nye oplevelse og modtagelsen, der har været ekstraordinær fra første dag, ikke bare i Miami, siger han.

Messi har chancen for at være med til at sikre sin klub dens første trofæ, når Miami møder Nashville søndag i finalen i Leagues Cup.

- Det ville være fantastisk, ville det ikke? Både for mig og for alle de mennesker, der er fans af klubben og for klubben selv, siger argentineren.