Mestrene chokerer - Talentmester afløser Thorup

Hvis nyheden om Jess Thorups pludselige flugt til AA Gent faldt som en bombe, så er der et endnu større brag i vente.

Detonationen kommer, når FC Midtjylland udpeger manden, der skal styre mesterholdet frem over.

Glem Thomas Frank. Glem Jonas Dal. Glem Kasper Hjulmand.

Alt peger nemlig mod, at ulvene ikke en gang bevæger sig uden for træningsanlægget i Ikast for at finde den mand, der skal udfordre Ståle Solbakken om guldet.

FC Midtjylland vælger efter alt at dømme at give Kenneth Andersen chancen på højeste niveau.

Kenneth Andersen har en kæmpe-andel i den succes, som klubbens talentsektor har haft gennem en årrække. Med klubbens U19-hold har Kenneth Andersen vundet fem mesterskaber, og han har derfor indgående kendskab til de unge spillere, der i dag byder sig til i Superligaen.

Kenneth Andersen har tidligere været inde omkring Superliga-holdet. Da Erik Rasmussen for ti år siden forlod klubben, blev han sammen med Glen Riddersholm udpeget som assistenter for Thomas Thomasberg.

Nu træder Kenneth Andersen, der har den krævede pro-trænerlicens til Superligaen, helt frem i forreste række.

Og forfremmelsen falder rigtig godt i tråd med bestyrelsesformand Rasmus Ankersens idéer omkring topsport. Tidligere på året valgte klubben at kigge internt, da klubben skulle finde sin sportschef. Valget faldt på Svend Graversen der blev belønnet for sit kolossale arbejde for klubben, men uden for det midtjyske område var der ikke mange, der kendte ham.

Men inden Kenneth Andersen træder ind i Superligaen, skal Jess Thorup lige blive enig med AA Gent. Der sker formentlig i løbet af onsdagen.

