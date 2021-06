Mikkel Bjerg og Mads Pedersen kører også Tour de France

Den tidligere verdensmester Mads Pedersen kører Tour de France for Trek-Segafredo for andet år i træk, mens debutanten Mikkel Bjerg skal hjælpe den regerende mester, Tadej Pogacar, på UAE Emirates.

Det bekræfter holdene tirsdag.

Mikkel Bjerg skal i sin første tur rundt i Frankrig hjælpe den forsvarende mester, Tadej Pogacar, sammen med blandt andre profiler som Rafal Majka, Marc Hirschi, Rui Costa og Brandon McNulty.

25-årige Mads Pedersen skal sammen med belgiske Jasper Stuyven jagte etapesejre hos Trek-Segafredo, men Bauke Mollema i første omgang kører klassement for holdet.

- Mads og Jasper har vist, at de har evnerne til at vinde de største løb, og vi har et etableret hold omkring dem, der kan være medvirkende til, at det sker i Touren, siger holdets general manager, Luca Guercilena i en pressemeddelelse.

Ud over Pedersen, Mollema og Stuyven kører italieneren Vincenzo Nibali for Trek-Segafredo sit niende Tour de France.

26-årige Niklas Eg var en del af Tour-holdet i sidste sæson, hvor han sluttede som nummer 51 i det samlede klassement, men han er som forventet ikke en del af holdet i år.

Julien Bernard, Kenny Elissonde, Toms Skujins og Edward Theuns udgør resten af Trek-Segafredos hold til Tour de France.

Tour de France starter lørdag.