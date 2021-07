Mikkel Bjerg vil arbejde sin motor op på klassikerniveau

22-årige Mikkel Bjerg kan se frem til at hvile benene mandag efter en intens indledning på sin Tour de France-debut.

Den unge UAE-rytter indledte med et tidligt styrt, som gav et par hårde dage, og foruden en fin enkeltstart på 5. etape har menuen stået på føringsarbejde for den forsvarende tourvinder, Tadej Pogacar.

Han trives i rollen som hjælper, for han mener selv, at han stadig mangler noget for at kunne jagte sejre i eksempelvis store endagsløb.

- Lige nu er målet endnu ikke helt de store klassikere. Der mangler min motor stadig lidt for at kunne være med blandt Kasper Asgreen, Mathieu van der Poel og de typer, siger han.

Bjerg er 100 procent fokuseret på at køre Pogacar til sejr i årets Tour, men med tiden håber han også at kunne jagte personlig succes på visse etaper i de store løb.

- Hvis der kører et udbrud på mellemetaper, så kan det godt være noget, hvis jeg så kan gøre det færdigt, lyder det fra Bjerg, som henviser til DM-linjeløbet kort før Touren som beviset på, at han stadig mangler en smule.

- Ved DM sad jeg også i forreste gruppe, men jeg havde ikke benene til at gøre det færdigt til sidst. Det er sådan nogen chancer, hvor det er lige ved og næsten, at man i stedet skal kunne gøre det færdigt.

Den 22-årge dansker er også ferm på en enkeltstartscykel. Han er tredobbelt verdensmester i enkeltstart for U23-ryttere.