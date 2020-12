Millionaftale giver dansk racerkører arbejdsro

Det kræver ikke kun talent at være racerkører i verdenseliten - det kræver også økonomiske muskler i millionklassen.

Den danske racerkører Christian Lundgaard, der kører i Formel 2, som af mange regnes for at være klassen lige under Formel 1, indgik for nylig en millionaftale med arbejdstøjvirksomheden Mascot.

Det er tale om et sponsorat, der må siges at give ham noget økonomisk stabilitet og ro hen mod en ny sæson.

Men skal den unge dansker tage skridtet videre, kræver det mindst én af to ting. Et helt unikt talent eller et enormt økonomisk bagland, der kan købe ham et sæde blandt de bedste i den mest eksklusive klasse.

Motorsportseksperten Jens Hansen, der typisk optræder som Formel 1-ekspert på TV3, mener, at det er Lundgaards evner og talent, der skal tage ham til Formel 1.

- Talent har han nemlig nok af, men rent økonomisk kan han ikke konkurrere med de unge kørere, der har de største økonomiske muskler, siger han.

For racerkørere har det altid været en del af spillereglerne, at de er nødsaget til at bringe millionsponsorater med sig ind i sporten.

- Helt grundlæggende handler det om, at motorsport - heriblandt både Formel 1 og 2 - er enormt dyrt, forklarer Jens Hansen.

I de senere år har Formel 1 været velbesøgt af rigmandssønner, hvis fædres økonomiske muskler flere gange har kompenseret for sønnernes manglende talent.

- De to kørere Lance Stroll og Nicholas Latifi har fædre, der står klar til at betale regningen, siger han.

Men motorsporteksperten forsikrer, at de største teams - modsat de mindre - fortsat prioriterer talent over kolde kontanter.

Han tror på, at 19-årige Christian Lundgaard har alt, hvad der skal til for at tage skridtet videre til Formel 1.

- Jo større talent, jo længere kommer du med færre penge i denne sport.

- Og derfor kan den nye sponsoropbakning fra Mascot sammen med hans øvrige aftaler lige pludselig blive afgørende. Især hvis han i næste sæson viser, hvem der er chefen i Formel 2.

Sponsoratets specifikke størrelse er ikke kendt af offentligheden.

En anden dansker, der er blevet offer for en økonomisk prioritering, er Kevin Magnussen. Hans hold, Haas, har valgt ikke at tilbyde 28-årige Magnussen et sæde i næste Formel 1-sæson.

- De skulle enten lukke holdet eller finde en kører med rygsækken fuld af penge, vurderer Jens Hansen.

Det er formentlig grunden til, at russiske Nikita Mazepin overtager et af sæderne hos Haas fra næste sæson.

Han er endnu en af de unge racerkørere med en far, der er klar til at poste penge i sin søns Formel 1-drøm.