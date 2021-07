Milwaukee nærmer sig stort comeback i NBA-finalen

Basketballspillerne fra Milwaukee Bucks havde tabt de to første finalekampe, men holdet styrer nu mod mesterskabet i den nordamerikanske basketliga, NBA.

Natten til søndag bragte Milwaukee sig foran med 3-2 i kampe i NBA-finalen mod Phoenix Suns, efter at holdet anført af Giannis Antetokounmpo vandt med 123-119.

Antetokounmpo lavede 32 point for gæsterne, der natten til onsdag kan tage NBA-titlen på hjemmebane.

Det var ellers Phoenix Suns, der kom bedst fra start i det femte møde mellem de to finalister. Værterne tog således en komfortabel føring på 37-21 i det første quarter.

Milwaukee-spillerne lod sig dog ikke ryste af den hæsblæsende start af Phoenix, og efter andet quarter havde gæsterne kæmpet sig tilbage og bragt sig foran med 64-61.

Hvis det lykkes Milwaukee at vinde finalen, vil det være første gang i 50 år, at holdet tager NBA-titlen. Det er 53 år siden, at Phoenix senest blev mester i NBA.

En eventuel syvende finalekamp skal spilles i Phoenix natten til fredag.