Minister bekræfter mulig udsættelse af Paris-Roubaix

En af cykelsportens allerstørste løb Paris-Roubaix om to uger risikerer at blive udsat på grund af coronapandemien.

Det bekræfter Frankrigs sportsminister Roxana Maracineanu torsdag over for radiostationen France Info. Særlig det nordlige Frankrig, hvor løbet køres, er hårdt ramt for tiden.

- Beslutningen er endnu ikke endelig truffet, men løbet er placeret i et område, hvor der er et reelt sundhedsproblem.

- Måske skal det udsættes, siger ministeren til radiostationen.

Lederen i den nordfranske region, Michel Lalande, sagde for tre dage siden, at der var tvivl om Paris-Roubaix, der et af cykelsportens fem monumenter. Løbet blev ikke kørt i 2020.

- Lederen har allerede vist sin ansvarlighed, og vi er fortsat i dialog med ham, siger Roxana Maracineanu.

Coronapandemien betød, at Paris-Roubaix sidste år blev udskudt fra april til oktober, hvor det blev aflyst.

Cykelløbet, der er planlagt til 11. april, er kendt som 'Helvedet i Nord'. Det skyldes, at dele af løbet foregår på smalle, brostenstoppede veje, de såkaldte pavéer.