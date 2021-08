Minister om danske OL-bedrifter: Statspenge er givet godt ud

Kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen vandt torsdag Danmarks ottende OL-medalje ved legene i Tokyo.

Inde fra land fulgte den stedfortrædende kulturminister, fødevareminister Rasmus Prehn (S), den 25-årige dansker ro sig til en tredjeplads i finalen i 500 meter enerkajak.

Det skete, blot få timer efter at han var landet i Japan på legenes fjerdesidste dag.

- Det var fantastisk at komme og stort set med det samme se en dansker hente en bronzemedalje, siger Rasmus Prehn.

Det tog lige et par timer for kulturminister Joy Mogensens stedfortræder at komme igennem lufthavnen.

Herefter gik turen først mod atletikstadion, inden han lidt senere så den ottende danske medalje komme i hus på rostadion.

Med Emma Aastrand Jørgensens bronze kravlede Danmark op som nummer 25 på medaljeranglisten til OL.

Med 5,8 millioner indbyggere klarer Danmark sig på det punkt godt i den internationale konkurrence bedømt på befolkningens størrelse.

- Det fortæller, at vi har et stærkt idrætsliv i Danmark, fordi vi har nogle dygtige foreninger og organisationer, der gør en masse for at anspore mennesker til at dyrke sport, træne og udvikle sig, siger Prehn.

Den stedfortrædende kulturminister mener, at de mellem 90 og 100 millioner kroner, som staten hver år putter i elitesportsorganisationen Team Danmark har en stor værdi.

- De penge er jo givet tæskegodt ud.

- De er med til at gøre, at Danmark er med på et højt internationalt niveau, og at Danmark får brandet sit navn. Og så bliver der skabt nogle ledestjerner, som inspirerer mange mennesker, siger Prehn.

Dansk eliteidræt er dog altid på jagt efter flere penge, og på det punkt er ministeren mere forbeholden, når det handler om at åbne op for statskassen.

- Der vil altid være et ønske om flere penge, og det er noget, man må kigge på.

- Jeg er kun vikarierende sportsminister i den her situation, så det er kulturministeren, der skal svare på de spørgsmål i forhold til den bredere politik.

- Men alle har det ønske, at man skal gøre så meget som overhovedet muligt, men de fleste er nok også med på, at det er svært at få enderne til at nå sammen, hvis vi både vil støtte bredden og eliten.

- Så vi har nok fundet en meget god balance, som det er nu, siger Rasmus Prehn.

Senere på torsdagen er han på plads, når de danske håndboldherrer møder Spanien i semifinalen. Fredag venter en tur på golfbanen, hvor de danske kvinder er i storform.