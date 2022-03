Minister presses i billetskandale

Billetskandalen i DBU har udviklet sig til et politisk boldspil mellem politikere på Christiansborg, kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, DIF og endelig DBU, som forsøger at begrave sagen.

Men den vil ikke dø. Og nu øges presset på kulturministeren som i sidste uge gled af på en række konkrete spørgsmål fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

Der er stadig ikke fuld klarhed over DBU’s håndtering af affæren, som begyndte i 2016, hvor DBU’s formand, Jesper Møller, bestilte seks VIP-billetter til Champions League-finalen i Milano. Men da han alligevel ikke selv skulle bruge dem, gik de videre til DBU’s vicedirektør, Kenneth Reeh, og fem af dennes venner og bekendte. Blandt modtagerne var den daværende økonomidirektør i DIF.

Regningen tørrede Reeh stik mod alle regler af på en driftskonto hos DBU.

Jesper Møller bestilte de seks billetter hos sin gode ven Allan Hansen, som dengang sad i UEFA's eksekutivkomite. Foto: Claus Bonnerup.

Ekstra Bladet har det seneste års tid trevlet sagen op, og nu viser det sig, at fire af de seks billetter aldrig er blevet betalt.

Det fremgår af et svar fra kulturministeren til Folketinget. Ministeren har ikke selv forholdt sig til sagen, men blot bedt om en forklaring fra DBU. Her hedder det:

’DBU skal understrege, at finalebilletterne i 2016 er betalt fuldt og helt til UEFA, som arrangerer Champions League-kampene. Dernæst har DBU foretaget en afregning i 2021, som ved en fejl ikke blev foretaget i 2016. Afregningen er sket ved at udstede fakturaer til de to personer, der modtog henholdsvis fire og to billetter. Den ene fakturamodtager har efter to rykkerskrivelser fra DBU meddelt DBU, at betaling ikke vil finde sted. Da fordringen ikke kan fuldbyrdes pga. forældelse, kan DBU ikke foretage sig yderligere. Den anden faktura er betalt.’

Det stiller langt fra Peter Skaarup tilfreds. Han siger til Ekstra Bladet, at sagen skal undersøges til bunds.

– Vi er bestemt ikke tilfredse med svarene, der blot virker til at ville feje problemerne ind under gulvtæppet. Det vidner ikke om rettidig omhu. Derfor må det være rimeligt, at regeringen foranlediger, at DIF gennemfører et ekstraordinært tilsyn med DBU’s brug af udlodningsmidler i perioden 2016-21.

Peter Skaarup sender bolden tilbage til ministeren. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix.

– Vi vil endvidere have svar på, hvornår de to rykkere for billetterne er sendt, og vi vil have at vide, hvad svaret er på dem.

– Endelig mener vi, at det er på sin plads, at kulturministeren tager aktivt stilling til denne sag, siger Peter Skaarup.

I kulturministerens svar i sidste uge forklarede hun, at det ikke er hende, men derimod DIF, som har tilsynet med DBU’s brug af offentlige midler.

Hertil siger DIF’s direktør, Morten Mølholm, at det er forbundenes egne professionelle revisorer, som har ansvaret for at foretage behørig revision af forbundenes regnskaber.

– Forbundene skal fremsende revideret regnskab til DIF, og hvis det indeholder kritiske bemærkninger, tager vi fat i forbundene om de pågældende forhold, herunder om hvad der kan bruges offentlige tilskudsmidler på.

– I den konkrete sag omtalte DBU’s regnskab og revision fra 2016 ikke billetforholdet, så der var ikke anledning til at granske noget forhold dengang.

Morten Mølholm forklarer, at DBU's revisorer ikke gjorde opmærksom på billetkøbet i 2016. Foto: Jens Dresling.

– I forbindelse med omtalen af billetsagen i medierne i 2021 forklarede DBU, at der var tale om en fejl, når de pågældende billetter ikke var blevet faktureret. Det tog vi i DIF til efterretning. Vi finder det beklageligt, at fejlen er sket, og at det ikke har været muligt efterfølgende at få den ene faktura betalt på grund af forældelse, siger Morten Mølholm.

Ekstra Bladet har spurgt DBU, hvornår de to rykkerskrivelser er sendt. Vi har ikke fået svar.

Der er noget, som ikke stemmer

Også Frie Grønnes Sikandar Siddique er utilfreds med svarene fra kulturministeren:

– Svarene i sagen er indtil videre ikke særligt betryggende. Det er tydeligt, at der slet ikke er klarhed over, hvad der er foregået.

– Jeg forstår simpelthen ikke, at ministeren ikke vil igangsætte en ekstern undersøgelse, når der så tydeligt er noget, der ikke stemmer. Vi er nødt til at få belyst, hvad der er foregået, så det vil give god mening at kigger nærmere på årene fra 2016 og frem til nu.

– At flere af billetterne aldrig er blevet betalt, lyder helt forkert. Det var ikke ligefrem DBU’s forklaring, da Ekstra Bladet begyndte at grave i den her sag, så det er da afgørende at finde ud af, hvordan det er gået til.

– Det ser unægtelig skidt ud, at økonomidirektøren i den organisation, som fører tilsyn med DBU, har modtaget nogle af billetterne. Allerede dér burde man nok have stoppet op og overvejet situationen. Ministeren kan ikke gemme sig bag DIF, og da slet ikke, når de selv er involverede i sagen. Vi skal have hændelsesforløbet frem i lyset, og det må være ministerens opgave.

