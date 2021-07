Minister: Tokyo erklæres i krisetilstand kun to uger før OL

OL-værtsbyen Tokyo vil efter alt at dømme blive erklæret i krisetilstand fra 12. juli og frem til 22. august som følge af en ny bølge af coronasmittetilfælde.

Det oplyser Japans økonomiminister, Yasutoshi Nishimura, der er ansvarlig for landets håndtering af coronapandemien, torsdag.

- Antallet af nye tilfælde i Tokyo fortsætter med at stige. I takt med, at folk bevæger sig mere rundt, udgør den mere smitsomme Delta-variant nu over 30 procent af tilfældene. Det ventes at stige yderligere, siger Yasutoshi Nishimura ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen ventes at blive offentliggjort senere torsdag og fulgt op af et pressemøde med Japans premierminister, Yoshihide Suga, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er endnu uvist, om beslutningen vil indebære, at tilskuere udelukkes fuldstændigt fra at overvære de mange konkurrencer under OL, der finder sted fra 23. juli til 8. august.

Arrangørerne af den store idrætsbegivenhed har allerede nedlagt forbud mod tilskuere fra andre lande på grund af pandemien og desuden indført et loft på højst 50 procent af tilskuerkapaciteten - dog maksimalt 10.000 - på arenaerne.

En beslutning om helt at afskære publikum vil blive taget torsdag eller fredag.

Men Yasutoshi Nishimura oplyser ifølge AFP, at tilskuerloftet vil blive sænket til 5000 personer.

Den japanske regerings lægefaglige rådgivere har ifølge Reuters i flere uger sagt, at den mindst risikable løsning vil være helt at udelukke tilskuere. Altså også for personer bosiddende i Japan.

I den japanske befolkning er der udbredt bekymring for, at tilstedeværelsen af tusindvis af deltagere og officials kan udløse en ny bølge af coronasmitte.

Onsdag blev der registreret 920 nye tilfælde af coronasmitte i Tokyo. Det er det højeste antal siden midten af maj.