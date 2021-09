Mister point efter skandalekamp

De skandaleløse scener med tumult mellem spillere og fans i Ligue 1-kampen mellem Kasper Dolbergs klub, Nice, og Marseille 22. august koster nu danskerens klub point.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kampen måtte afbrydes og blev ikke genoptaget. Det har fået disciplinærinstansen i Frankrig til at fratage hjemmeholdet Nice to point. Det ene er dog betinget, så holdet kun mister ét point, medmindre lignende gentager sig.

Samtidig skal kampen spilles om på neutral grund og uden tilskuere. Nice førte opgøret 1-0, da kampen blev afbrudt med et kvarters tid igen.

Det var ved et hjørnespark til Marseille, at Dimitri Payet blev ramt af en flaske kastet fra afsnittet med Nice-fans. Han kastede flasken retur, og så eskalerede det hele.

Artiklen fortsætter under billedet...

Et kvarter før slutfløjt opstod der tumult i ligakampen mellem Nice og Marseille. Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix

Flere fans kom ind på banen, og der opstod håndgemæng både mellem fans og spillere og spillerne fra de to hold.

Kampen var afbrudt i over en time, og da Nice og dommeren var klar til at genoptage spillet, nægtede Marseille at spille videre.

Nu skal kampen altså spilles om, og Nice er desuden blev dømt til at spille tre hjemmekampe uden tilskuere på lægterne på grund af optøjerne.

Marseilles Payet og holdkammeraten Alvaro Gonzalez har fået henholdsvis én og to spilledages karantæne, mens Marseille-assistenttræner Pablo Fernandez er udelukket for resten af sæsonen for at slå en Nice-fan.

De to hold ligger aktuelt nummer fire og fem i ligaen, der føres af Paris Saint-Germain.