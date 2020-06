Møderne der kan knække Infantino

Når FIFA’s præsident Gianni Infantino holder hemmelige møder, sker det ikke i et snusket baglokale i en nedslidt kro ude på landet.

Næh, nej, det foregår skam på første klasse.

I hvert fald når det gælder de møder, han har holdt med den nu suspenderede schweiziske statsanklager Michael Lauber. Møder der for Laubers vedkommende kan ende i en rigsretssag. Selv kan Infantino havne i en straffesag sammen med flere andre involverede.

Det tætte forhold mellem anklagemyndigheden og Infantino begyndte inden, han i 2016 blev præsident for FIFA.

I juni 2015 sendte Infantino ifølge en rapport fra det schweiziske parlament sin barndomsven Rinaldo Arnold til et møde med Michael Lauber. Opgaven var at finde ud af, om statsanklageren havde noget på Michel Platini, som på det tidspunkt var storfavorit til at blive Sepp Blatter efterfølger som FIFA-præsident.

FIFA bestrider dog indholdet i rapporten. I en mail til Ekstra Bladet skriver en talsmand for Infantino:

– Mr. Infantino bad ikke sin ven Rinaldo Arnold eller nogen anden om at møde statsanklager Michael Lauber i 2015, og han havde ingen planer eller den mindste intention i juli 2015 om at stille op til valget som FIFA-præsident.

Men nu var der noget på Platini, og da Infantino var blevet valgt som præsident holdt han selv hemmelige møder med statsanklager Lauber.

Gianni Infantino tog toget de 56 minutter fra Zürich til Bern. Her gik han tværs over Banegårdspladsen og ind på det femstjernede hotel Schweizerhof, som blev overtaget og istandsat for få år siden af Qatars velfærdsfond. To møder fandt sted på Schweizerhof.

Det femstjernede hotel Schweizerhof i Bern, hvor Infantino mødtes med Michael Lauber. Foto: Robert Miller/Ritzau Scanpix

Det tredje møde fandt sted i en restaurant tæt på hovedbanegården i Zürich. Her var det Lauber, der måtte tage en tur med toget. Ved dette møde deltog også FIFA’s juridiske direktør, Marco Villiger.

Ekstra Bladet har kontaktet Villiger, som ikke ønsker at udtale sig. Han forlod FIFA efter VM i Rusland i 2018.

De tre møder fandt sted i 2016 og 2017. Der er ingen dagsorden for møderne, og der findes ingen referater. Antagelsen i rapporten fra det schweiziske parlament er, at Infantino brugte møderne til at sikre sig, at der ikke var nogen efterforskning af ham selv.

Blandt andet fra hans tid i UEFA, hvor franske PSG og græske Olympiakos undgik at blive smidt ud af Champions League. PSG fordi klubben var på kant med reglerne om Finansiel Fairplay. Mens Olympiakos var indblandet i flere sager om matchfixing.

Anklagen mod Lauber går på, at han har syltet alle sagerne i FIFA. Desuden har han løjet om møderne, og han har modarbejdet opklaringen.

Manden i midten. Michael Lauber har i den grad ryggen mod muren. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har spurgt Gianni Infantino om formålet med møderne med statsanklager Lauber. Svaret fik vi skriftligt fra en FIFA-talsmand:

– Møderne var ikke hemmelige. De foregik på offentlige steder. Da Gianni Infantino var blevet valgt som FIFA-præsident i 2016 mødtes han med den schweiziske statsanklager for at vise sin og FIFA’s vilje til at samarbejde om enhver efterforskning i relation til, hvad der var foregået i FIFA, før han selv overtog præsidentposten.

– Det var formålet tilbage i 2016, og det er det stadig. FIFA, som tidligere er blevet skadet af kriminelle handlinger, holder jævnligt møder med anklagere over hele verden. Derfor burde det heller ikke være et problem i Schweiz.

– I mange andre lande er folk blevet anklaget og dømt, også på grund af FIFA’s samarbejde under ledelse af Gianni Infantino. Særligt i USA, hvor samarbejdet med FIFA har ført til mere end 40 domme.

Der er meget gulvviolin i det svar, men når det kommer til de manglende dagsordner og referater fra møderne med statsanklageren, henviser FIFA til netop statsanklageren.

En kilde som ønsker at være anonym, og som har arbejdet i FIFA i mange år siger, at Infantino er på kant med sandheden, hvis møderne med Lauber blot har handlet om at vise velvilje og imødekommenhed.

– Det er temaer som administrative folk kunne have klaret, ikke Infantino som præsident. Der er næppe tvivl om, at møderne mellem Lauber og Infantino ikke var til fordel for Lauber, men i første omgang for Infantino.

– Men når Lauber mister jobbet, er der stor sandsynlighed for, at han vil give sin version, og blandt andet fortælle om det reelle indhold af møderne, og da får vi måske sandheden at vide.

De tabte sager

Listen over FIFA-sager, som den fodslæbende schweiziske anklagemyndighed ikke har formået at føre til retten, er lang som en smørrebrødsseddel hos Ida Davidsen.

For eksempel har det schweiziske politi i årevis efterforsket om Tyskland købte sig til VM i 2006.

Sagen handler om en mistænkelig udbetaling på 70 millioner kroner, som skulle have fundet sted i tidsrummet mellem 2002 og 2005.

Ikonet Franz Beckenbauer var dengang chef for den tyske VM-komite, og han blev endelig i april sammen med fire øvrige komitemedlemmer sat i stævne i en retssal i Schweiz, hvor Sepp Blatter i øvrigt var indkaldt som vidne.

Men coronapandemien betød, at retssagen måtte udsættes. Og da den ikke blev gennemført inden udgangen af måneden, faldt den for forældelsesfristen.

Beckenbauer, som her fyrer kanonen af, er hovedmand i en sag, hvor 70 millioner kroner blev flyttet rundt, inden Tyskland blev tildelt VM 2006. Foto. Hannes Magerstaedt/Getty Images/Ritzau Scanpix

Og det ærgrer FIFA.

– Vi er dybt skuffede over, at sagen er blevet forældet. Vi har dog ikke opgivet håbet om, at sagen en dag bliver opklaret. De 70 millioner blev ført igennem en af FIFA’s konti, og vores uafhængige etiske komite vil fortsat efterforske sagen, hedder det i en mail til Ekstra Bladet fra Infantinos talsmand.

En anden sag, som trækker ud i det uendelige, handler om PSG’s præsident Nasser al-Khelaifi, som er anklaget for at have bestukket FIFA’s daværende generalsekretær Jerome Valcke for at sikre sig lukrative TV-rettigheder til indtil flere VM-slutrunder. Foruden præsidentjobbet i PSG er al-Khelaifi også præsident for TV-stationen BeIN Sport i Qatar.

Jerome Valcke blev fyret fra FIFA i 2016 og udelukket fra al fodbold i 10 år. Men ingen har krummet et hår på al-Khelaifis hoved.

Al-Khelaifi, som her præsenterer Neymar, har i flere år været under efterforskning i Schweiz. Foto: JB Autissier/Ritzau Scanpix

En tredje sag handler om en kontrakt, Sepp Blatter i 2005 indgik med sin daværende vicepræsident, Jack Warner fra Trinidad Tobago. En flink Blatter solgte på FIFA’s vegne tv-rettighederne for Caribien til VM i 2010 og 2014 til Jack Warner for fire millioner kroner. Warner videresolgte rettighederne til et regionalt tv-selskab for 140 millioner kroner.

Blatter handlede imod FIFA’s interesser. Det mente politiet i Schweiz også, og rejste i september 2015 en sag mod ham. Men i april i år frafaldt anklagemyndigheden uden nærmere begrundelse sagen.

Da Jack Warner i 2011 blev udelukket fra al fodbold på livstid, sagde han, at Blatter havde solgt tv-rettighederne mod at Warner til gengæld skulle samle stemmer til Blatters genvalg som præsident for FIFA.

Det er ikke med politiets gode vilje, at sagen mod Blatter er opgivet. Og det vækker undren i Schweiz, at Blatter har samme advokat som statsanklager Michael Lauber.

Blatter og Platini kan stadig ende sammen i retten i Schweiz: Foto: Ulmer\ullstein bild via Getty Images/Ritzau Scanpix

Det får kilder i FIFA til at spekulere i, at Blatter har en interesse i, at ingen af sagerne fra hans egen tid når frem til retten. Hvilket ikke er sket i de fem år, hvor Lauber har haft det øverste ansvar for efterforskningen af FIFA.

En anden sag mod Blatter er dog stadig åben. Nemlig affæren der fældede Platini. Det er betalingen på 13,5 millioner kroner fra Blatter til Platini i 2011. Sagen der fem år efter sikrede, at Gianni Infantino blev præsident for FIFA.

I fredags rejste en ny anklager, Thomas Hildbrand, formel sigtelse mod Michel Platini for at have modtaget de mange millioner.

