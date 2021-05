Møllgaard inden Aalborgs CL-brag: Vi er svage favoritter

Aalborg Håndbold kan som blot det andet danske klubhold i historien spille sig til Champions Leagues Final 4-stævne i håndbold.

Det sker på udebane mod det tyske tophold Flensburg-Handewitt i returopgøret i kvartfinalen onsdag aften.

Aalborg vandt det første opgør med fem mål og sikrede sig et fremragende udgangspunkt til at spille sig blandt de fire bedste europæiske hold.

Derfor er de ellers undertippede danskere nu favoritter til at gå videre, mener profilen og landsholdsspilleren Henrik Møllgaard.

- Chancerne er væsentlig bedre, end da vi startede. Jeg synes, at Flensburg var favorit inden, men nu er den vippet over til, at vi er svage favoritter.

- Men det er ikke nemt at vinde i Flensborg, og heller ikke selv om man har fem mål med, siger Henrik Møllgaard.

Som en af holdets rutinerede kræfter, der endda selv har været til tre Final 4-stævner med Paris Saint-Germain, får Møllgaard en vigtig rolle i forsøget på at fuldføre overraskelsen.

- Jeg skal selvfølgelig være med til at skabe noget ro om hele situationen. Men jeg synes ikke, at vi virker presset af det endnu.

- Jeg håber også, at vi kan holde fast i, at det bare er en håndboldkamp og ikke en kamp om nedrykning. Det er bare en fed kamp, hvor vi kan gøre noget ekstraordinært. Vi skal huske på, at der ikke er nogen, der mister jobbet, hvis vi taber med otte mål, siger han.

Selv om han har været til Final 4 tre gange før, vil en tur til Køln med Aalborg være noget særligt for 36-årige Møllgaard.

- Det vil være langt det største, jeg har bedrevet. I Paris var det en selvfølge, at vi havde et hold, der skulle til Final 4.

- Det er en anden historie, vi er i gang med her, og det er virkelig sjovt at være en del af den rejse. At gøre dansk håndbold en lille smule større og slå et slag for, at vores liga herhjemme er så god, at de hold, som vi sender til Europa, har noget international pondus.

I 2012 var det hedengangne AG København i Final 4, hvor klubben blev nummer tre.

Bare ved at være i kvartfinalen har Aalborg Håndbold leveret deres hidtil bedste præstation i Champions League.