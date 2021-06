Motionister kan cykle dansk Tour-etape over Storebælt

Det er ikke kun Tour de France-feltet, der næste år får en sjælden mulighed for at cykle over Storebæltsbroen.

Det gør 16.000 danske og internationale motionister også. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danmarks Cykle Union (DCU) er nemlig gået sammen om at lave Tour de Storebælt i samarbejde med Sport Event Danmark.

Det skriver de i en samlet pressemeddelelse.

Deltagerne får mulighed for at køre hele eller dele af det, der er udset til at udgøre 2. etape af Tour de France. Den er 200 kilometer lang og går fra Roskilde til Nyborg over Storebæltsbroen.

Det foregår 11. juni, præcis tre uger før Tour de France-feltet skal tilbagelægge samme strækning.

- Tour de Storebælt er et skoleeksempel på, hvordan man kan bruge en gigantisk idrætsbegivenhed som Tour de France til at involvere og aktivere Danmarks befolkning, siger DIF-formand Hans Natorp i pressemeddelelsen.

- Det gælder både de danskere, der vil køre stærkt, og de, der vil køre stille og roligt med familien. Det bliver et fantastisk syn at se idrætselskende danskere i tusindvis passere Storebælt på cykel.

Som deltager kan man vælge at køre tre forskellige distancer. Alle 200 kilometer, 100 kilometer fra Kalundborg til Nyborg eller 25 kilometer fra Korsør til Nyborg. Alle tre indebærer en tur over Storebælt, og målstregen i Nyborg er den samme som den, Tour de France-rytterne skal krydse.

- Vi har en lang og stolt cykeltradition i Danmark, hvor cykling på ingen måde er forbeholdt de professionelle, siger DGI-formand Charlotte Bach Thomassen.

- Ni ud af ti danskere har en cykel og bruger den, og derfor er det supergodt, at cykelmotionsløbet 11. juni åbner op for, at cykler både med og uden bagagebærere kan køre over Storebælt. Løbet vil være en stor oplevelse, der kan motivere til at cykle endnu mere i hverdagen og dermed også bidrage til bæredygtig transport.

Tilmeldingen til Tour de Storebælt starter 1. juli i år. Under arrangementet vil Storebæltsbroen have et spor åbent i begge retninger til køretøjer. Tour de Storebælt køres på åben vej.

Der skal køres tre Tour de France-etaper i Danmark næste sommer. Den franske grand tour starter med en 13 kilometer lang enkeltstart i København 1. juli. Ud over 2. etape, der køres 2. juli, skal Tour-feltet 3. juli køre 182 kilometer fra Vejle til Sønderborg.