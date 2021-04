Mountainbikeryttere er ramt af japansk afvisning før OL

Det rammer Danmarks forberedelser til OL i Tokyo, at mange japanske byer har trukket sig som værtsbyer for udenlandske atleter op til legene på grund af coronapandemien.

Således er de danske mountainbikeryttere blevet afvist af den japanske by Fujiten, hvor det eller var meningen, at de skulle forberede sig til OL.

Det oplyser Søren Simonsen, der er chef de mission for det danske OL-hold, efter at mange af de omkring 500 japanske byer ikke længere ønsker at huse udenlandske atleter.

- Vi er heldigvis sluppet nådigt. 500 byer er rigtigt mange. Så man kunne godt være ramt hårdere, end vi er.

- Vi er blevet ramt på ét område, og det er faktisk mountainbike, som skulle have været i træningslejr. Men det har vi simpelthen fået et nej til, siger Søren Simonsen.

Endnu har ingen danske mountainbikeryttere kvalificeret sig til legene, men det er der forventninger om, at flere af dem gør.

- Det udfordrer os selvfølgelig i at forberede os til OL - ikke mindst fordi der er så varmt i Japan. Så det er en af de lidt mere alvorlige udfordringer, vi har i øjeblikket. Vi skal finde ud af, hvad vi så gør.

- Vi anerkender udfordringen, det er vigtigt at sige, og så forsøger vi at løse det, forklarer Søren Simonsen.

De danske ryttere skulle have været i træningslejr og boet i en Airbnb-lejlighed i den japanske by.

- De skulle stort set ikke have kontakt med lokalbefolkningen. Men de argumenter holder bare ikke, for i Japan handler det om ja eller nej.

- Der er ikke nogen mellemvej. Vi har i flere omgange været i kontakt med japanerne og spurgt til det, men vi har ikke fået løst det endnu, siger Simon Sørensen.

Der arbejdes lige nu på flere forskellige muligheder, men intet er på plads endnu.

- Det er enormt svært at kommunikere med Japan. Det er ikke sådan, at man lige kan ringe en op og få svar på nogle ting.

- Det tager dage og nogle gange ugevis at få ting behandlet. Får man så et nej, skal man starte lidt forfra. Så det er kompliceret bare at få to-tre ryttere ud og træne op til OL, siger han.

Skulle de danske ryttere kvalificere sig, kommer selve deltagelsen i Japan ikke i fare, forsikrer den danske OL-chef.

- Bestemt ikke. De skal selvfølgelig kvalificere sig først. Men vi skal gøre, hvad vi kan, for at de står stærkest muligt, når de skal i konkurrence, siger Søren Simonsen.

I modsætning til mountainbike har de øvrige danske atleter i sportsgrene som roning, kajak, svømning, håndbold og triatlon ikke udsigt til at skulle ændre planer i forberedelserne i Japan.

Efter planen er roerne de første danske atleter, som tager afsted til Japan. Det sker i midten af juni.