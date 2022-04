Mulig madforgiftning på stort håndboldstævne

Weekenden startede med håndbold og harpiks, men sluttede med opkast og aflysninger.

Den store årlige håndboldturnering AGF CUP i Aarhus har været ramt af sygdom blandt flere af de børn og unge, der har deltaget i turneringen. Opkast-symptomerne peger på madforgiftning, men det er endnu uvist, hvad der helt præcist er gået galt, eller præcis hvor mange spillere, der er ramt.

På stævnets hjemmeside kan man se, at ni kampe er blevet aflyst søndag. Susanne Svejstrup, der er stævneansvarlig, bekræfter over for Ekstra Bladet, at omkring 10-12 hold har måttet udgå fra turneringen, fordi de på grund af sygdom ikke kunne stille med nok spillere.

- De har ikke kunnet stillet hold, men det er ikke ensbetydende med, at de er syge allesammen, siger Susanne Svejstrup til Ekstra Bladet.

I alt deltager 138 hold i weekendens stævne, der har kørt fra fredag-søndag. På stævnet spiller børn og unge i aldersgrupperne U-9 til og med U-17.

Afviser kyllinge-mistanke

Ifølge Susanne Svejstrup er det primært spillere på de yngre hold, der har været syge, hvilket stemmer overens med aflysningerne, der er sket for hold i U11 og U13.

Nogle af spillernes forældre spekulerer i, om den kylling, der blev serveret lørdag, måske ikke har været tilberedt nok, eller om der har været problemer med hygiejnen.

Stævneansvarlig Susanne Svejstrup er dog overbevist om, at der ikke har været noget galt med maden, der blev serveret til stævnet.

Det skyldes dels, at alle holdene har fået det samme serveret, men sygdommen er primært registreret på den ene af de to skoler, spillerne har overnattet på, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun oplyser også, at den kylling, leverandøren har serveret, har været forarbejdet, og hun afviser altså, at der skulle være blevet serveret rå kylling.

Dog vil hun ikke oplyse, hvem stævnets madleverandør er.

Kinder-kaos?

Susanne Svejstrup mistænker derimod, at nogle af børnene har spist de berygtede Kinder-produkter, som sidste uge blev tilbagekaldt på grund af mistanke om salmonella.

Som Ekstra Bladet har beskrevet, har flere af produkterne nemlig fortsat stået i supermarkederne på trods af Fødevarestyrelsens tilbagekaldelse. Og flere børn er ifølge den stævneansvarlige set spise Kinderæg på stævnet.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Ekstra Bladet fandt tilbagekaldte Kinder-produkter på hylderne i Netto.

I øvrigt har der været fri entré til Tivoli Friheden for deltagerne hele weekenden, hvilket gør mysteriet om sygdomskilden endnu mere mudret.

Fødevarestyrelsen går ind i sagen

Efter sygdomsudbruddet har arrangøren være i kontakt med Fødevarestyrelsen for at finde ud af, hvordan man bedst kunne håndtere problemet.

- Dybest set vil jeg jo gerne vide 100 procent, hvad sådan noget kan skyldes. Vi kigger seriøst på det, siger Susanne Svejstrup.

Beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Kühn Hove bekræfter, at der har været en anmeldelse om sygdom ved stævnet.

Han oplyser til Ekstra Bladet, at det endnu ikke er klart, hvor mange der er syge, og hvad det skyldes, men at Fødevarestyrelsen i de kommende dage vil undersøge, om det har været fødevarer, der var skyld i udbruddet.

Afviser kinder og kylling

- Når man er til et stort stævne, kigger vi normalt på to ting. Vi kigger på, om der er tale om Roskilde-syge, da det kan smitte, når mange mennesker er sammen, og man bliver syg inden for 24-36 timer efter smitte.

- Den anden ting, der kan ske, er, at der sker nogle op- og nedkølingsfejl. Og så kommer der det, der hedder sporedanner, der udskiller en form for giftstoffer, der også giver noget hurtig sygdom. Men det er ikke det billede, der er tydeligst her, siger Nikolas Hove, der understreger, at der stadig mangler meget information om hændelsen.

Dog køber beredskabschefen umiddelbart hverken forklaringen om Kinderæg eller undertilberedt kylling, eftersom salmonella fra Kinder-produkterne ville give diarré og længerevarende sygdom. Herudover har madleverandøren oplyst Fødevarestyrelsen, at de slet ikke bruger fersk kylling, men kun kød tilberedt i forvejen, oplyser Nikolas Hove.