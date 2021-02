Nadal åbner Australian Open med sejr over serber

Tennisstjernen Rafael Nadal er videre til anden runde af Australian Open trods rygproblemer gennem de seneste par uger.

Spanieren indledte tirsdag grand slam-turneringen i Melbourne med en sejr over serberen Laslo Djere i tre sæt.

Det var ikke umiddelbart til at se, at den 34-årige Nadal var generet af rygproblemer i sejren på 6-3, 6-4, 6-1, selv om slagene måske ikke blev sendt af sted med vanlig kraft.

- Det har været 15 hårde dage for mig.

- Jeg skulle bare overleve i dag, og det var, hvad jeg gjorde. Jeg er glad for at, at jeg er videre, og at jeg gjorde det godt i dag. At vinde i tre sæt var lige, hvad jeg havde brug for, siger Nadal.

Laslo Djere, der er nummer 56 på verdensranglisten, gav Nadal god modstand i de to første sæt, men så var der heller ikke mere tilbage i serberen.

Tredje sæt blev hurtigt overstået, og det blev symptomatisk afsluttet med en dobbeltfejl af Djere.

Rafael Nadal skal i anden runde op mod en kvalifikationsspiller. Hvem det bliver, er dog endnu uvist. Spanieren møder enten amerikaneren Michael Mmoh eller Viktor Troicki fra Serbien om en plads i tredje runde.

Nadal vandt turneringen i Melbourne i 2009 og er seedet til en finaleplads.

Mandag spillede verdensetteren Novak Djokovic sig videre til anden runde, så de to topseedede spillere har fået en fin start på turneringen.