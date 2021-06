Nadia Nadim skifter til USA

Nadia Nadim skulle ikke bruge mange dage på at få sin fodboldfremtid på plads.

Lørdag takkede hun af i Paris Saint-Germain med en stor kærlighedserklæring til klubben og et fransk mesterskab som et fornemt punktum.

Bare fire dage senere er hun på plads i USA, hvor hun skal sparke Racing Louisville FC til succes.

Nadim vender dermed tilbage til den bedste amerikanske række, hvor hun tidligere har tørnet ud for New Jersey-holdet Sky Blue. Herefter skiftede hun til Portland Thorns, som hun vandt mesterskabet med i 2017.

Om det samme kan lykkes for Racing Louisville FC, er svært at spå om. Holdet er helt nystartet, så niveauet og konkurrencedygtigheden er vanskelig at konkludere noget om endnu. Men den samlede pakke tiltaler den danske landsholdsspiller, fortæller hun til TV2 Sport.

- Jeg glæder mig virkelig meget til at komme tilbage til den amerikanske liga. Det er et helt nyt hold, og jeg elsker udfordringen med at starte fra bunden og arbejde sig op. Det ligger perfekt til mig, siger hun.

De seneste to et halvt år har angriberen spillet for Manchester City og senest Paris Saint-Germain.

Nadim fik debut på det danske landshold i 2009 og har spillet tæt på 100 kampe i de rød-hvide farver.

Torsdag spiller hun potentielt sin landskamp nummer 98, når Danmark møder Australien i Horsens, og 15. juni gælder det Spanien i Madrid, inden det i efteråret går løs med VM-kvalifikationskampe.

