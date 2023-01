Nægter at svare på det

Når man kigger tilbage på sportsåret 2022, er der særligt ét spørgsmål, der har fyldt i det politiske landskab.

Skulle regeringen repræsentere Danmark under VM i Qatar?

Daværende kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, trak beslutningen helt til det sidste.

Belejligt nok kom et folketingsvalg ind fra højre. Det betød, at den fungerende regering slet ikke behøvede at tage stilling til dilemmaet.

Men diskussionen vil utvivlsomt komme igen. For hverken Qatar eller Saudi-Arabien er færdig med at lægge billet ind på store sportsbegivenheder, der kommer deres sportswashing-kampagner til gode.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ønsker ikke, ligesom den forhenværende regering at svare på, om det officielle Danmark bør deltage i den slags arrangementer i fremtiden.

- Det er jo svært at stå og tage stilling til. Man skal tænke sig godt om.

- Det er vigtigt, at vi i et lille land som Danmark iagttager, hvad andre gør og ikke bare slår slag i luften. Hvis man skal boykotte, så står vi bedst, hvis det er noget, der er koordineret i EU.

- Der ligger også et enormt ansvar for idrætsorganisationer omkring i Europa for ikke at lade sig voldføre af alverdens regimer, siger han til Ekstra Bladet.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt mener, det var den rigtige beslutning, at Danmark blev væk fra VM i Qatar. Men han vil ikke svare på, om man skal blive væk fra lignende arrangementer i fremtiden. Foto: Claus Bonnerup

Heller ikke kulturminister Jakob Engel-Schmidt ønsker at give et klart svar.

- Det er for tidligt at sige. Det afhænger af, om man åbner op for ordentlige arbejdsforhold og for frie medier og så videre. Det må man vurdere fra sag til sag, siger han til Ekstra Bladet.