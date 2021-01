Næseblod: Badmintonforbund lover behageligere coronatest

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) vil nu gå ind i et tættere samarbejde med de thailandske myndigheder for at sikre mere behagelige coronatest, mens store dele af verdenseliten er samlet til turneringer i Bangkok.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside efter flere spillere har rettet kritik mod en ubehagelig testprocedure.

Inderen Kidambi Srikanth kunne blandt andet fortælle, at han havde fået næseblod efter at være blevet testet for covid-19. Det dokumenterede han med billeder på sin Twitter-profil.

Det Thailandske Badmintonforbund skriver, at podningen af inderens næse var unøjagtig, og at det var med til at forårsage en mindre blødning. Forbundet påpeger dog også, at det havde indflydelse, at Srikanth allerede var blevet testet flere gange, hvilket muligvis var med til at skabe irritation i næsen.

Inderen er ikke den eneste badmintonspiller, der har brokket sig over testudførelsen.

En video af den russiske badmintonprofil Ivan Sozonov viser, hvordan han spjætter, mens han mærker stort ubehag under en coronatest. Den reaktion kan flere danske deltagere i turneringen godt forstå.

- Man har lyst til at knække sammen på stolen og få den pind ud af næsen. Det er virkelig, virkelig ubehageligt. Man kan ikke beskrive smerten. Jeg tog et billede af mig selv efter en af mine test, hvor hele mit højre øje løb i vand og hang, sagde Mia Blichfeldt før turneringsstarten til TV2.

Over for samme medie kaldte Sara Thygesen testen for 'fuldstændig grotesk', men Hans-Kristian Vittinghus ikke ønskede for nogen, at de skulle igennem en lignende test.

Alle spillere i turneringen testes løbende. Spillerne lever i coronabobler og må kun forlade deres hotelværelser for at træne og spille kamp.

Der spilles to World Tour-turneringer i Bangkok før sæsonfinalen på World Touren afvikles samme sted. De to første turneringer i den thailandske hovedstad omtales som Thailand Open, men også som Asia Open I og Asia Open II.

For en del af deltagerne er der i denne uge tale om den første World Tour-turnering siden marts sidste år, mens andre også deltog ved Denmark Open i oktober. De japanske og kinesiske spillere har valgt at blive væk fra turneringerne i Bangkok.