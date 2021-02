Nederlag irriterer Aalborg-træner: Vi havde fortjent bedre

Chancerne for at slutte i top-4 i Champions Leagues gruppe B blev tirsdag aften noget mindre for Aalborg Håndbold.

Nordjyderne var tæt på at tage to point med hjem fra den svære udekamp mod THW Kiel, men tabte til sidst 26-28.

- Det irriterer mig ad helvede til, at vi skal smide to point her, for drengene havde fortjent bedre. De kæmpede forbilledligt, og vi spillede, som vi gerne ville, siger Aalborg-træner Stefan Madsen til Nordjyske.

Aalborg skal ikke bekymre sig om avancement, da alle hold fra grupperne går videre til slutspillet. Men for at stille sig bedst muligt til ottendedelsfinalerne skal holdet slutte så højt som muligt i gruppen.

Med to kampe tilbage af gruppespillet har Aalborg 12 point. Det er samme antal som ukrainske HC Motor Zaporizhzhia, som har spillet en kamp færre.

Motor kan derudover få to point foræret, hvis det ikke lykkes at finde en dato til holdets hjemmekamp mod Kiel, som har fået udsat en række kampe på grund af coronasmitte i truppen.

Mandag udsendte Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) en liste over en lang række kampændringer, men opgøret mellem Motor og Kiel mangler fortsat at blive fastlagt.

- Vi har ikke fået noget officielt at vide om, at Motor får de to point, men jeg kan jo se på planen, at det bliver svært at lægge den kamp ind nogen steder, siger Stefan Madsen.

Aalborg møder selv Motor torsdag på udebane, før danskerne afslutter gruppespillet onsdag i næste uge.