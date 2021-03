Nederlag sender GOG til Moskva i European League

De danske håndboldvicemestre fra GOG skal en tur til Moskva i ottendedelsfinalen i European League.

Det står klart, efter at fynboerne tirsdag aften tabte den sidste gruppekamp mod Rhein-Neckar Löwen. Hjemme i Mannheim vandt tyskerne med 32-24.

'Belønningen' for nederlaget er et dobbeltmøde med CSKA Moskva i første playoffrunde. Og rent sportsligt vil GOG-lejren sandsynligvis ikke være så ked af det.

Var det blevet til en sejr tirsdag aften, ville GOG formentlig være kommet op imod Montpellier fra Frankrig, der vurderes som en stærkere modstander.

Træner Nicolej Krickau forsikrede dog på forhånd, at hans hold ikke var kommet til Tyskland for at tabe med vilje. Men der ville dog blive taget hensyn til, at der allerede på fredag venter en kamp i den danske liga.

Eftersom Rhein-Neckar Löwen allerede før kampen var sikker på at slutte på gruppens førsteplads, er det ikke så mærkeligt, at kampen manglede nogle procents intensitet.

Til gengæld var det en god anledning til at teste stregspillet uden korsbåndsskadede Anders Zachariassen.

Svenske Oscar Bergendahl og unge Steven Plucnar Jacobsen fik mest spilletid. Men også den sædvanlige bagspiller Frederik Clausen spillede nogle minutter på stregen efter pausen.

Som varslet fik Mathias Gidsel et hvil, og en anden VM-guldvinder, Morten Olsen, blev sparet i en stor del af opgøret.

Mest overraskende var det faktisk, at Emil Jakobsen brændte to ud af tre straffekast.

Ottendedelsfinalerne skal afvikles 23. og 30. marts.