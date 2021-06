Nedtur for Clara

Tennisspilleren Clara Tauson får kun en enkelt betydende kamp på græs, inden grand slam-turneringen Wimbledon begynder næste mandag.

Mandag tabte hun i første runde af opvarmningsturneringen i tyske Bad Homburg.

Det var Tausons første rigtige kamp på græsunderlaget som seniorspiller, og den tabte danskeren med cifrene 6-7, 6-4, 2-6 til russeren Anna Blinkova, der ligger nummer 90 på verdensranglisten, tre pladser over Tauson.

Blinkova var en smule ovenpå i det meste af kampen og vandt på den konto fortjent.

Russeren havde en smule overtag i begyndelsen og udnyttede det til at bryde til 3-1.

Alligevel kom Tauson tilbage og gjorde sættet helt lige, efter at Blinkova havde misbrugt to sætbolde ved stillingen 5-2.

På sin tredje breakbold i sættet reducerede danskeren til 4-5 og holdt derefter serv til 5-5.

Kort efter måtte spillerne ty til tiebreak for at finde en vinder, og russeren kom bedst fra start ved at vinde de fire første bolde.

Tauson var stærkt utilfreds med dommeren, da danskeren mente, at bolden, der førte til russisk 3-0-føring, var ude.

- Pas på dit sprog, når du taler til mig, sagde dommeren for at dæmpe den utilfredse dansker.

Tauson vekslede 0-4 til 3-4, men Blinkova afgjorde sættet med en stopbold til 7-4 i tiebreaken.

I andet sæt holdt spillerne længe serv, men Tauson bragte sig i en god position med servegennembruddet til 5-3. Så kunne hun serve sættet hjem, men forpassede chancen, da Blinkova sikrede sig et brud på en netruller.

Alligevel blev sættet dansk. Tauson spillede sig i russerens næste serveparti til to sætbolde og udnyttede den på en fejl fra modstanderen.

Blinkova var dog klart bedst, da afgørelsen skulle findes i tredje sæt. Hun brød prompte til 1-0 og satte yderligere trumf på med bruddet til 5-2, inden hun servede sejren hjem.