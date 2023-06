Nej tak, Saudi-Arabien: Modric forlænger

Den kroatiske fodboldstjerne Luka Modric forlænger sin kontrakt med Real Madrid.

Det meddeler den spanske storklub i en pressemeddelelse.

Det betyder, at den 37-årige midtbanespiller er tilknyttet Real Madrid frem til sommeren 2024. Han har spillet i Real Madrid siden 2012.

Dengang kom Modric til Real Madrid fra engelske Tottenham. Det er efterfølgende blevet til 488 kampe for Real Madrid og i alt 23 titler.

Blandt de største titler er Champions League-trofæet, som Modric har vundet fem gange med Real Madrid. Det er også blevet til tre spanske mesterskaber.

Den normalt velunderrettede transferjournalist Fabrizio Romano har gennem længere tid skrevet, at Modric har haft et stort tilbud fra Saudi-Arabien, men det har han altså takket nej til for at blive i Real Madrid.

Tilbage i 2018 blev Modric hædret med titlen som verdens bedste fodboldspiller, da han modtog Ballon d'Or.

Med forlængelsen fastholder Real Madrid en rutineret midtbaneduo. I sidste uge kom det frem, at tyske Toni Kroos snupper sin tiende sæson i klubben.

33-årige Kroos har ligeledes fået en kontrakt til sommeren 2024. Kroos har foreløbigt bidraget med 471 kampe for hovedstadsklubben siden ankomsten fra Bayern München i 2014.