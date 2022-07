Neymar skal for retten

Uregelmæssigheder omkring Neymars skifte fra hjemlandets Santos FC til FC Barcelona bliver nu genstand for en retssag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP onsdag og henviser til en spansk domstol, der skal behandle sagen 17.-31. oktober.

Ud over den brasilianske stjerneangriber skal også de tidligere Barcelona-præsidenter Sandro Rosell og Josep Maria Bartomeu samt Neymars forældre tiltalt i sagen.

Ifølge AFP lyder anklagerne blandt andet på 'korruption' og 'bedrageri'.

Anklagemyndigheden vil ifølge NTB kræve 30-årige Neymar og faren fængslet i to år og tildelt en bøde svarende til cirka 75 millioner kroner.

Neymars familie modtog knap 300 millioner kroner i forbindelse med skiftet i 2013, men Santos fik 125 millioner kroner ifølge Barcelona.

Det brasilianske firma DIS, der ejede en del af rettighederne til Neymar, klagede dog over, at det samlede beløb angiveligt var større, og at Barcelona og Neymar-lejren skjulte det virkelige beløb.

Sandro Rosell gik i 2014 af som præsident i Barcelona som følge af sagen.

Neymar skiftede i 2017 fra Barcelona til Paris Saint-Germain.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: