NFL-legenden Brady sikrer Tampa suveræn sejr i Super Bowl

Tampa Bay Buccaneers har for anden gang i klubbens historie og for første gang siden sæsonen 2002/2003 vundet Super Bowl.

Det skete natten til mandag dansk tid, da holdet anført af den tilsyneladende evigt unge quarterback Tom Brady overraskende nemt besejrede de forsvarende NFL-mestre fra Kansas City Chiefs med 31-9 hjemme i Florida.

43-årige Brady udbygger med sejren sin rekord for flest vundne Super Bowls med syv samt sin rekord som den ældste vinder af NFL-finalen.

Han blev efter kampen kåret til Super Bowl MVP som kampens mest værdifulde spiller for femte gang i sin karriere.

– Jeg er så stolt af de her gutter (holdkammeraterne, red.).

- Jeg sammenligner ikke noget. Men at være her og opleve det her med de her gutter er noget helt specielt. Vi er verdensmestre, og det kan ingen nogensinde tage fra os, sagde Brady efter kampen.

Det var ellers Kansas City Chiefs, der satte kampens første point på tavlen med et field goal af Harrison Butker fra 49 yards efter cirka ti minutter, men derefter begyndte Tampa Bay at dominere.

Med 37 sekunder tilbage af første quarter fintede Brady et løbespil, men kastede i stedet til sin mangeårige medspiller Rob Gronkowski, der greb bolden for kampens første touchdown.

Det var 13. gang i slutspilsregi, at Brady kastede et touchdown til Gronkowski. Dermed er de den mest scorende duo i slutspilshistorien.

Da Tom Brady før denne sæson skiftede fra sin klub gennem hele karrieren, New England Patriots, til Tampa Bay Buccaners opfordrede han på det kraftigste sin nye klub til at hente Rob Gronkowski, der holdt et års selvvalgt pause fra sporten i forrige sæson.

Det skulle vise sig at være en klog beslutning, da makkerparret Brady og Gronkowski igen var på spil i andet quarter.

Her stod de først bag deres andet touchdown og bragte Tampa Bay foran 14-3, hvorefter Brady kastede til Antonio Brown og en føring på 21-3.

I tredje quarter udbyggede Tampa Bay føringen med endnu et touchdown - denne gang på et løb fra 27 yards af Leonard Fournette.

I modsætning til Brady havde Patrick Mahomes, quarterback for Kansas City Chiefs, ikke held med sine kast i første quarter, og det blev ikke bedre i resten af kampen.

Kansas City Chiefs lavede således ikke et eneste touchdown i hele kampen.

Fjerde quarter endte uden point til nogen af holdene.

Det var 55. gang, at Super Bowl blev spillet.