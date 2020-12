NHL og spillere når til enighed om forkortet sæson

13. januar kan meget vel blive startdatoen for den nye NHL-sæson.

Organisationen bag den stærke nordamerikanske ishockeyliga og spillerforeningen NHLPA er nået frem til en foreløbig aftale om at tage hul på en forkortet sæson fra den dato.

Det bekræfter NHL-vicekommissær Billy Daly på ligaens hjemmeside.

Den forsinkede og forkortede sæson vil bestå af 56 grundspilskampe. Normalt spilles der 82 grundspilskampe med sæsonstart i begyndelsen af oktober.

Aftalen mangler stadig formelt at blive godkendt af bestyrelserne i både NHL og NHLPA.

Ud over færre kampe vil der også blive lavet om på strukturen, i den forstand at holdene skal inddeles i andre divisioner end normalt og kun møde hold fra egen division. Dermed undgår man, at alle hold rejser på kryds og tværs af landet for at møde hinanden.

Der vil blandt andet være en division, som kun indeholder de syv Canada-baserede hold.

Der er også lavet stramme sundheds- og sikkerhedsprotokoller for at reducere smitterisikoen mest muligt. Protokollerne tager også hensyn til, at der er forskellige lokale coronarestriktioner i de områder, som de 31 NHL-hold kommer fra.

2019/20-sæsonen var på grund af coronapandemien afbrudt i flere måneder. Sæsonen blev genoptaget ved at gå direkte til slutspillet.

Slutspilsholdene blev samlet i de to canadiske byer Edmonton og Toronto og skulle leve i lukkede miljøer. Sæsonen sluttede 28. september, da Tampa Bay Lightning sejrede i finaleserien over Dallas Stars.