Nicolai Højgaard misser topplacering trods syv birdies

En uge efter sin første sejr på European Tour var den 20-årige golfspiller Nicolai Højgaard søndag igen i spil til en titel.

Det skete ved BMW PGA Championship i den engelske by Virginia Water.

Højgaard startede dagen som en delt nummer ti med fire slag op til den førende spiller, men trods en stribe birdies på scorekortet sluttede danskeren et godt stykke fra toppen.

Han lavede således syv birdies på de 18 huller, men desværre for ham også fire bogeys og en dobbeltbogey, hvilket gav ham en runde i et slag under par.

Dermed slutter Højgaard i 11 slag under par for de fire dages golf, og det rakte til en delt 20.-plads.

Samme score og placering slutter Joachim B. Hansen på efter en god sidstedag i fire slag under par.

34-årige Billy Horschel løb med sejren med en samlet score på 19 slag under par. Det er amerikanerens anden sejr på European Tour. Han har også seks sejre på den amerikanske PGA Tour.

Lucas Bjerregaard endte længere nede i stillingen i samlet syv slag under par, men Jeff Winther sluttede i den tunge ende med sin samlede score i par efter 72 huller.

Det er første gang i tre uger, at det ikke ender med dansk sejr på European Tour.

Rasmus Højgaard vandt for to uger siden Omega European Masters i Schweiz, der var hans tredje turneringssejr på European Tour.

Sejren blev fulgt op af Nicolai Højgaard, som for en uge siden tog sin første turneringssejr i Italian Open, og tvillingerne blev på den måde det første brødrepar, som vandt to turneringer i træk på touren.

BMW PGA Championship er - målt på præmiepenge - en af årets største turneringer på European Tour. Der er 50 millioner kroner i præmiepuljen, hvoraf Billy Horschel får cirka 10.