Nikolaj afviser fiasko: Overrasket da vi kom i hallen

Landstræneren roser sine spillere for høj moral, men erkender, at forsvaret og målmændede svigtede

ZAGREB (Ekstra Bladet) Landstræner Nikolaj Jacobsen var skuffet. Meget skuffet. Men han vil ikke kalde det en fiasko, at han ikke formåede at føre sit hold frem til finalen mod et afbudsramt svensk hold.

- Nej, det vil jeg ikke. Så må man skrive, hvad man vil. Jeg har rost spillerne for at kæmpe og tro på det. Jeg må bare sige, at Sverige spillede godt. De har mange spillere, der præsterer på et meget højt niveau. Jeg ved godt, at man på papiret kan sige, at vi er et bedre hold end Sverige, men alle semifinaler er svære, og der er ingen favoritter i den slags kampe.

- Det overrasker os, da vi kommer ud i hallen, at Simon Jeppson ikke kan spille, fordi vi havde forberedt os på ham. Så kommer der nogle spillere ind, som vi selvfølgelig kender, men de kommer til at spille noget andet spil. Noget småt spil med nogle små bagspillere, som får spredt os ud. De skift vi har i midtzonen specielt i første halvleg er ikke gode nok.

- Vi formår ikke at finde et forsvar, der er stabilt i længere perioder, og så formår forsvaret ikke at hjælpe målmændene godt nok, og målmændene formår ikke at hjælpe forsvaret.

- Når du taber 20-11 i redninger, er det meget sjældent, man vinder en håndboldkamp. Det er derfor, man siger, at målmændene er det halve hold. Det viste den svenske målmand også i dag.

- Er du skuffet over dine målmænd?

- Jeg er skuffet over vores defensiv i dag, og det hænger selvfølgelig også sammen med målmændene.

- Er der en forklaring på, at Landin aldrig har fundet sit niveau?

- Det kan godt være, at Niklas har nogle tanker derhjemme. Det må i snakke med ham om. Men det er aldrig rigtig blevet Niklas’ turnering. Det må vi desværre erkende.

- Det virkede som om, at Sverige ville det her mere end i ville?

- Jeg synes, vi viste fin moral, da vi kommer bagud med seks i første halvleg. Vi er kun bagud med to ved pausen. Så brænder vi efter pausen desværre fire hundrede procents chancer i de første fem minutter. Det var der, vi skulle have udnyttet momentum i stedet for at komme bagud med fem igen.

- Det er mentalt hårdt at være bagud og hele tiden skulle lave mål. Vi må bare erkende, at vi starter første halvleg dårligt. Vi starter anden halvleg dårligt, og omkampen starter vi også dårligt, siger Nikolaj Jacobsen.

