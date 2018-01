Nikolaj Jacobsen: Slovenien er et ubehageligt hold

LUDBREG (Ekstra Bladet) Den danske landstræner opfatter aftenens modstander Slovenien som en ubehagelig modstander i hovedrunden, men han ser frem til mødet med den slovenske træner, som engang var verdens bedste håndboldspiller.

- Ser du Slovenien som den stærkeste modstander af de tre hold, vi skal møde i hovedrunden?

- Jeg ved ikke, om det er det stærkeste, men jeg ser Slovenien som det nok mest ubehagelige hold at spille imod. Det er fordi, de har to små playmakere som kan komme ind og gøre livet surt for os med deres finter og gennembrud. Det er også et hold som spiller meget hårdt, og de har fået rigtig mange udvisninger.

- Sloveniens træner Veselin Vujovic er meget speciel. Han var en fantastisk håndboldspiller, og det var en man så op til. Han stod for noget utrolig flot teknisk håndbold. Halvdelen af afleveringerne ind til stregen var bag om ryggen.

- Som træner er han utrolig dygtig taktisk. Man skal være klar på hvad som helst. Han tøver ikke længe med at gøre noget, hvis det ikke kører. Det er altid sjovt at møde den slags trænere, for så skal man selv bruge den øverste del af hovedet.

- Du brugte ikke mange spillere i den sidste kamp mod Spanien. Hvorfor?

- Jeg spiller smalt de gange, hvor jeg synes der skal spilles smalt. I de første to kampe, blev der skiftet meget ud. Mod Spanien synes jeg, vi løste vores angrebsspil rigtig godt.

- Vi kom til mange fine chancer og åbninger. Defensivt fik vi det løst godt ved at Henrik Toft tog det store slæb i begge ender af banen, og når han lige skulle have lidt pause, kunne Rene Toft tage over. Og så var de begge friske i midterforsvaret.

- Det kan så godt være at vi skal se på, om de skal have fem minutters pause mod Slovenien, og om det så bliver Anders Zachariassen eller Henrik Møllgaard der tager over.

- Hvad har du lært hidtil i turneringen?

- At vi ikke er helt så stabile, som jeg havde håbet på. Der er nogle udsving, og dem skal vi have gjort mindre, hvis vi gerne vil gå hele vejen. Vi ligger i et stort felt, der kan komme i semifinalen, men den her mellemrunde bliver uhyggelig tæt, og det kan være små ting, der afgør, om vi kommer med eller ej. Men guldfavoritter er vi langtfra på nuværende tidspunkt.

- Jeg har også lært, at vi nok stadig er lidt for afhængige af Rene Toft i midterforsvaret. Det skulle gerne blive bedre, for Rene kommer til at spille 8-10 år endnu. Jeg troede måske vi var lidt længere med at rotere. Vi er ikke så langt med nogle af de opstillinger jeg kunne ønske mig.

