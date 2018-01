Nikolaj Jacobsen vil have vildskab: - Godt vi fik et rap over nallerne

LUDBREG (Ekstra Bladet): Landstræner Nikolaj Jacobsen er meget tilfreds med det udtryk, hans hold viste mod Ungarn i premieren ved EM, og det er et udtryk, som skal være kendetegnende for Danmark gennem hele turneringen.

- Jeg så en vinderattitude, jeg så at de gode forsvarsaktioner, og dem var der mange af, gjorde at holdet blev kittet sammen, og det gav energi. Og når vi scorede, så var der god attitude. Jeg så et rigtig godt sammenhold, og vi skal have meget mere af den power.

- Vi har snakket meget om udstråling. Man kan godt spille en dårlig kamp, og det kommer vi højst sandsynligt også til, men så må man arbejde sig ud af problemerne. Den indstilling og den ærgerrighed skal være på plads.

- Der var Norge-kampen inden EM rigtig god, for der fik vi et rap over nallerne, og vi fik set, hvad der kan ske, når vi ikke rammer det niveau, vi skal som hold. Jeg ser som en af mine opgaver, at jeg skal tilføre det her hold noget engagement og noget vildskab, forhåbentlig krydret med nogle taktiske indslag.

- Mod Ungarn manglede der nogle redninger i første halvleg. Hvad gør du for at få Niklas Landin klar til kampen mod Tjekkiet?

- Jeg har sagt til Niklas, at han skal smile lidt mere og tro på egne evner. Vi ved alle sammen hvilket niveau han har, men alle har en dårlig dag under en slutrunde, og den havde Niklas så mod Ungarn. Det tager jeg helt roligt.

- Hvad kan du ellers kan tage med fra kampen mod Ungarn?

- Det der har været positivt er, at vi i de seneste kampe har trykket på i 60 minutter og at vi sidst i kampene har set, at modstanderne har lavet flere fejl, end vi gør.

- Men angrebsmæssigt er der stadig ting, der kan forbedres. Vi kan godt trække spillet en smule bredere. Både Rasmus Lauge og Morten Olsen kan godt angribe på nogle lidt bredere positioner, siger Nikolaj Jacobsen

