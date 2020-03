Nødplanen: Massevis af dansk succes på tv

Hvis man som sportselsker savner noget, der kan holde humøret oppe i denne tid, så er der hjælp på vej, selv om der hverken er forårsklassikere, Formel 1-løb eller fodbold.

Der bliver nemlig rig mulighed for at tage klaphatten på og kippe med det rød-hvide flag i de kommende dage, når TV2 genudsender nogle af de største danske sportsbegivenhed i nyere tid.

Det sker på TV2 Sport og løber foreløbig næste uge med.

Her vil være mulighed for at se John 'Faxe' Jensen ramme den 'lige i røven' i en reprise af Richard Møller Nielsens ferielandshold sensationelle EM-turnering, der endte med en sejr over Tyskland i Gøteborg i sommeren 1992.

Fodboldfans vil også have mulighed for at se 'Miraklet i Madrid', da OB i december 1994 tog til Estadio Santiago Bernabeu og sensationelt byttede et 3-2-nederlag hjemme i Odense ud med en 2-0-sejr over Michael Laudrup og alle de øvrige superstjerner, der dermed blev sendt ud af den nu hedengangne UEFA Cup.

Der er også mulighed for at se danske verdensmestre. Som da Mikkel Hansen og co. først fejede gulv med Frankrig i semifinalen og dernæst bankede Norge på hjemmebane i 2019.

Eller da Mads Pedersen på Yorkshires våde veje tog fusen på alle og som den første danske herrerytter nogensinde vandt VM i landevejscykling sidste år.

Der er også et gensyn med Jakob Fuglsangs sejr i Liège-Bastogne-Liège. Med Peter Gades sejr ved All England i badminton i 1999 og den danske sejr i Thomas Cup i 2016 og meget mere.

