Norsk Qatar-protest før VM-kamp

Det norske fodboldlandshold har indledt kvalifikationsturneringen til VM i Qatar med en politisk markering til de kommende VM-værter.

Før kvalifikationskampen mod Gibraltar onsdag aften fremviste de norske spillere særlige t-shirts med et budskab om menneskerettigheder.

'Human rights - on and off the pitch' (menneskerettigheder - på og uden for banen) stod der skrevet på trøjerne, som spillerne bar under afspilningen af de to holds nationalmelodier.

Under opvarmningen havde spillerne iført sig en anden t-shirt, hvor ordet 'human rights' var byttet ud med 'respect'.

Adskillige klubber i Norges bedste fodboldrække har på det seneste opfordret landets fodboldforbund til at boykotte VM.

Debatten har fået ekstra næring af, at den engelske avis The Guardian i februar med indsigt fra regeringskilder opgjorde, at 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten i 2010 af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) blev tildelt VM-værtskabet i 2022.

Landstræner Ståle Solbakken varslede inden premieren på VM-kvalifikationen, at han og spillerne var blevet enige om en markering.

- Vi vil presse Fifa til at blive endnu mere direkte og hårde over for myndighederne i Qatar. Der må stilles krystalklare krav om, hvad der skal til, for at dette arrangement (VM, red.) skal blive godt, sagde Solbakken ifølge NTB.

Norges Fodboldforbund har ligesom med DBU i Danmark slået fast, at en boykot af VM ikke kommer på tale.

