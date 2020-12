Norske håndboldkvinder udraderer Tyskland

Norges håndboldkvinder satte lørdag en fed streg under, hvorfor de er regnet som favoritter til at få EM-guldmedaljerne om halsen ved slutrunden i Danmark.

I fuldstændig overlegen stil vandt Norge med 42-23 over Tyskland i Kolding og har maksimumpoint efter to kampe og en målscore på 32 overskydende mål.

Mest sprudlende var Nora Mørk, der gjorde, stort set hvad der passede hende i angrebet. 12 gange kom hun på måltavlen mod tyskerne, selv om hun også blev sparet i en del af kampen.

Nordmændene var i stort spillehumør og scorede efter behag igennem hele kampen.

Hele 22 gange måtte skiftende tyske målvogtgere hente bolden ud af nettet bare i løbet af de første 30 minutter. I den anden ende havde tyskerne et mere normalt målsnit og blev noteret for 14 scoringer i første halvleg, så Norge førte 22-14 ved pausen.

I starten af anden halvleg fortsatte nordmændene med samme målfrekvens, mens indskiftede Rikke Granlund fik godt fat i de tyske skud.

Da stillingen midtvejs i anden halvleg blev 34-18 i Norges favør, tillod nordmændene sig at gå et enkelt gear ned og sende flere af reserverne i spil, men det var fortsat rigeligt til at matche tyskerne.

Mandag skal Norge møde Rumænien, og med en sejr vil nordmændene tage fire point - flest mulige - med fra gruppe D over i mellemrunden.

Tidligere lørdag vandt Rumænien med 28-24 over Polen i samme gruppe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------