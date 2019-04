Nu begynder global fodboldkrig

I løbet af få år vil vi opleve, at spanske ligakampe spilles i USA, at Champions League-opgør bliver spillet i weekenden og at FIFA’s nye Klub-VM kommer til at konkurrere eller samarbejde med en amerikansk dollarmilliardær, som driver en privat klubturnering i USA med deltagelse af de bedste hold fra Europa.

Lyder det forvirrende? Ja, måske. Men i det følgende vil vi forsøge at skabe klarhed og blandt andet forklare, hvorfor vi næppe nogensinde igen ser et dansk hold i Champions Leagues gruppespil.

Bag lukkede døre hos FIFA, UEFA og ECA, sammenslutningen af europæiske klubber, tumles der i øjeblikket med planer, der - ført ud i livet - vil ændre radikalt ved den struktur, der i dag kendetegner europæisk klubfodbold.

Og på den anden side af atlanten har Stephen M. Ross siden 2013 brugt milliarder af kroner på at lancere den private klubturnering, International Champions Cup, som finder sted hver sommer med deltagelse af hold som Manchester United, Bayern München, Real Madrid og Juventus.

Men 78-årige Ross, som ejer NFL-holdet Miami Dolphins, har sat sig for at amerikanerne skal lære at elske vores form for fodbold. Selv kalder han det Soccer. I følge Forbes er Ross personligt god for 50 milliarder kroner, og han er tilsyneladende parat til at bruge en del af dem på fodbold.

Sidste år lavede han en aftale med La liga-præsidenten Javier Tebas om at spanske ligakampe kan spilles i USA. Den første kamp skulle have været afviklet i år mellem FC Barcelona og Girona, men FC Barcelona har indtil videre blokeret aftalen. Klubben vil dog ikke afvise at spille i USA på et tidspunkt. Det er sikkert, når pengene er store nok.

Artiklen fortsætter under billedet...

Messi var tæt på at blive en lille bøf i en sandwich mellem Modric og Varane i El Clasico i Miami. Foto: Getty

Under alle omstændigheder har Stephen Ross’ selskab, Relevent Sport, de næste 15 år rettighederne til at markedsføre La Liga i USA og Canada.

Klubber i Premier League har også vist interesse for at spille kampe i USA. Men efter kraftige protester fra fangrupper trak de følehornene til sig.

Både UEFA og FIFA holder skarpt øje med Stephen Ross’ aktiviteter. Sikkert derfor var han også inviteret til UEFA’s kongres i Rom i februar.

UEFA har i mange år frygtet, at de de største europæiske klubber vil bryde ud og lave deres egen lukkede Champions League.

Stephen Ross har vist, at det godt kan lade sig gøre, at kampene kan spilles på flere kontinenter, og at der er svimlende mange penge i det.

International Champions Cup

Når Stephen Ross til sommer for syvende gang afvikler International Champions Cup er det med deltagelse af AS Roma, Arsenal, FC Bayern München, Manchester United, Inter, Benfica, Real Madrid, Juventus, Tottenham, AC Milan, Atletico Madrid og Guadalajara fra Mexico.

Alle hold spiller tre kampe, og et sindrigt pointsystem afgør i sidste ende, hvilket hold der vinder turneringen.

De fleste opgør bliver afviklet på stadioner i USA. Men der vil også være kampe i Kina, Singapore, England og Sverige. Altså en global turnering som allerede har sat en række rekorder.

Flere gange har mere end 100.000 tilskuere overværet kampe i turneringen i USA. Sidste år lå tilskuergennemsnittet på godt 60.000. Desuden blev 28 af kampene vist på tv til seere i 150 lande.

Da Real Madrid og FC Barcelona i 2017 mødtes i Miami i det første El Clasico uden for Spanien i 30 år, lå billetpriserne fra 1600 kroner og helt op til 30.000 kroner. Der var udsolgt med 65.000 tilskuere som også blev forkælet med koncerter, boksekampe og andet gøgl omkring kampen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der var totalt udsolgt, da Real Madrid og Barcelona mødtes i Miami 29. juli 2017. Foto: Getty

Da International Champions Cup som nævnt er en privat turnering, er det ikke muligt at få oplyst, hvad den enkelte klub får for at stille op. Men kilder med kendskab til turneringen siger, at det drejer sig om flere millioner dollar. Desuden er alle udgifter betalt, og det løber op, når hver trup må bestå af 30 spillere.

Klubberne bruger turneringen som opvarmning til de nationale ligaer, men arrangørerne har betinget sig, at de største stjerner skal spille et vist antal minutter i hver kamp. Det er stjernerne, som publikum først og fremmest betaler for at se.

Champions League

Hvis det står til de største klubber i Europa, skal de hvert år deltage i Champions Leagues gruppespil, uanset hvilken placering de har opnået i de nationale ligaer.

Fremtidens Champions League kommer til at bestå af 32 hold. I følge Ekstra Bladets oplysninger vil de 24 være faste deltagere. Det er især klubber fra de fem store ligaer, Tyskland, Italien, England, Frankrig og Spanien.

Det betyder, at kun otte pladser er spil for de nationale mestre fra lande som Danmark, Sverige, Norge, Skotland, Østrig, Schweiz, Rusland, Ukraine og så videre.

I forrige uge sagde Juventus-præsidenten, Andrea Agnelli, som også er præsident for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, at de store klubbers forretning ikke kan være afhængig af, om de kvalificerer sig til Champions League eller ej. Derfor, lod han forstå, skal de være faste deltagere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Andrea Agnelli, nummer to fra venstre, er en af arkitekterne bag revolutionen af Champions League. Foto: Juventus.com

Ændringerne af de europæiske gruppespil begynder allerede næste år, hvor der indføres en tredje turnering som supplement til Champions League og Europa League. Gruppespillene i de tre turneringer vil hver bestå af 32 hold, således at 96 europæiske klubber kommer til spille internationalt.

Men interessen samler sig især om Champions League. Her ventes de radikale ændringer at træde i kraft fra 2024, hvor de 32 hold i følge New York Times vil blive delt i fire puljer med hver otte hold. Alle møder alle, og de fire bedste fra hver pulje fortsætter til 1/16-finalerne.

Det er en del flere gruppekampe end i dag, og for at få plads til de ekstra Champions League-kampe i den internationale matchkalender, er forslaget at skære ned på antallet af hold i de store klubbers nationale ligaer. Desuden ønsker de store klubber at spille Champions League i weekenden, så de kan ramme et større tv-publikum i de øvrige verdensdele.

Klub-VM

På FIFA’s topmøde i Miami i midten af marts blev det besluttet at arrangere et nyt Klub-VM med 24 hold fra sommeren 2021.

Ganske vist meldte de store europæiske klubber anført af Andrea Agnelli fra Juventus straks ud, at det i givet fald ville blive en turnering uden europæisk deltagelse.

Siden har dog både Bayern München og Real Madrid ladet forstå, at de gerne vil deltage, og på den måde er det småt med enigheden i rækkerne.

Ekstra Bladet erfarer fra kilder i FIFA, at en række andre klubber ligeledes har signaleret, at de gerne vil deltage.

Det er da også en turnering, der forventes at kaste voldsomt mange penge af sig til de deltagende klubber.

Og penge er på mange måder det, der driver de mange planer om ændringer i international klubfodbold.

Andrea Agnelli sagde efter mødet i Miami, at det blandt andet var af hensyn til spillernes helbred, at klubberne ikke ville deltage i det nye Klub-VM. De skulle restituere. Men Klub-VM skal afløse Confederations Cup, så mange af spillerne skulle i forvejen i aktion.

Desuden tages der næppe hensyn til spillernes helbred når flere af klubberne til sommer deltager i International Champions Cup. For eksempel skal AC Milan inden for en uge spille på to forskellige kontinenter, USA og Europa. Det er belastende for kroppen.

I øvrigt vil Klub-VM fra 17. juni til 4. juli 2021 komme meget tæt på International Champions Cup, som begynder midt i juli. Det er FIFA meget opmærksom på, og det kan enten betyde en konfrontation eller en form for samarbejde.

For begge parter er der prestige og millioner på spil. Ekstra Bladet erfarer, at Klub-VM muligvis kan afvikles i netop USA.

