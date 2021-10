Nu får de medaljebonussen

16 gange var Danmark i sommer repræsenteret på medaljeskamlerne ved de olympiske lege og de paralympiske lege i Tokyo.

Onsdag bliver den økonomiske bonus for præstationerne uddelt ved en reception i København, og der er tale om i alt 2,1 millioner kroner skattefrit.

Det skriver Team Danmark på sin hjemmeside.

- Hver gang en dansk atlet hiver en medalje hjem til Danmark, skaber det værdi for det danske samfund. Vi får noget at samles om og noget at glædes over – og dét er værd at påskønne.

- Derfor synes vi i Team Danmark, det er vigtigt, at de atleter, der hver eneste dag kæmper hårdt for at opnå det ypperste i deres sport også får en økonomisk anerkendelse, siger Team Danmark-formand Lars Krarup.

Som aftalt på forhånd giver en guldmedalje ved OL 100.000 kroner, mens en sølvmedalje og bronzemedalje giver henholdsvis 75.000 og 50.000 kroner.

Medaljer i en holdsport giver 500.000 kroner, og i den kategori er der kun håndboldherrerne, der fik sølv ved OL i Tokyo.

Det er første gang, at Team Danmark uddeler lige store bonusser til paralympiske og olympiske atleter.

Her er oversigten over de danske medaljer ved OL og PL:

* Guldmedaljer, 100.000 kroner: Viktor Axelsen (badminton) Anne-Marie Rindom (sejlsport), Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen (banecykling) Lisa Kjær Gjessing (parasport/taekwondo) Tobias Thorning Jørgensen (parasport/dressur), Tobias Thorning Jørgensen (parasport/kür).

* Sølvmedaljer, 75.000 kroner: Amalie Dideriksen og Julie Leth (banecykling), Lasse Norman Hansen, Frederik Rodenberg Madsen, Rasmus Lund Pedersen, Niklas Larsen (banecykling), Jesper Hansen (skydning) Peter Grud Rosenmeier (parasport/bordtennis)

* Bronzemedaljer, 50.000 kroner: Joachim Sutton og Frederic Vustavel (roning) Emma Aastrand Jørgensen (kajak), Emma Aastrand Jørgensen (kajak), Pernille Blume (svømning), Daniel Wagner (parasport/længdespring).

* Sølvmedalje i holdsport, 500.000 kroner: Håndboldherrerne.