Nu falder hammeren

Nu kan sædet for alvor bliver varmt under FIFA-præsident Gianni Infantino.

Fredag udnævnte den schweiziske anklagemyndighed en særlig offentlig anklager, som skal undersøge, om der kan rejses straffesag mod Infantino, den suspenderede statsanklager Michael Lauber og to yderligere personer.

Ekstra Bladet har tidligere på ugen afdækket, at Infantino og Lauber i 2016 og 2017 holdt tre hemmelige møder. Det har det schweiziske parlament reageret på, og Michael Lauber risikerer at ende i en rigsretssag. Nu kan møderne også ende i en straffesag.

To af møderne fandt sted i Bern og det tredje i Zürich. Der er ingen dagsorden for møderne, og der findes ingen referater. Antagelsen i en rapport fra det schweiziske parlament er, at Infantino brugte møderne til at sikre sig, at der ikke var nogen efterforskning af ham selv.

Blandt andet fra hans tid i UEFA, hvor franske PSG og græske Olympiakos undgik at blive smidt ud af Champions League. PSG fordi klubben var på kant med reglerne om Finansiel Fairplay. Mens Olympiakos var indblandet i flere sager om matchfixing.

Anklagen mod Lauber går på, at han siden 2015 har syltet alle korruptionssagerne i FIFA. Desuden har han løjet om møderne med Infantino, og han har modarbejdet opklaringen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Lauber i midten har for alvor ryggen mod muren. Foto: Fabrice Coffrini / AFP/Ritzau Scanpix

En talsmand fra FIFA siger på vegne af Gianni Infantino til Ekstra Bladet:

– Møderne var ikke hemmelige. De foregik på offentlige steder. Da Gianni Infantino var blevet valgt som FIFA-præsident i 2016, mødtes han med den schweiziske statsanklager for at vise sin og FIFA’s vilje til at samarbejde om enhver efterforskning i relation til, hvad der var foregået i FIFA, før han selv overtog præsidentposten.

Men det afholder altså ikke anklagemyndigheden fra at efterforske FIFA-præsidenten.

I meddelelsen fra anklagemyndigheden fredag hedder det, at der 11. juni blev rejst tre kriminelle anklager mod Michael Lauber, Gianni Infantino og andre personer. Siden er der kommet en ny anklage til i den samme sag.

29. juni blev det besluttet at udpege Stefan Keller som en særlig offentlig anklager. Han begynder straks sit arbejde.

Keller er en mand med stor erfaring, og han hører ikke til den klike hos anklagemyndigheden i Schweiz, som siden 2015 har efterforsket de mange korruptionssager i FIFA, uden at det er lykkedes at føre en eneste for retten.

I mellemtiden har FBI og de amerikanske justitsmyndigheder i samme sagskompleks ført mere end 40 sager mod FIFA-folk for retten i Brooklyn.

Der er noget galt i Schweiz, og det har fået politikerne til at reagere. De vil se resultater.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantini sammen med sin barndomsven, Rinaldo Arnold, som arveder ved anklagemyndigheden. Arnold er også under efterforskning. Han satte møderne op mellem Lauber og Infantino. Foto: Pressefoto Ulmer\ullstein bild via Getty Images/Ritzau Scanpix

Listen over FIFA-sager, som den fodslæbende schweiziske anklagemyndighed ikke har formået at føre til retten, er lang som en smørrebrødsseddel hos Ida Davidsen.

For eksempel har det schweiziske politi i årevis efterforsket, om Tyskland købte sig til VM i 2006.

Ikonet Franz Beckenbauer var dengang chef for den tyske VM-komite, og han blev endelig i april i år sammen med fire øvrige komitemedlemmer sat i stævne i en retssal i Schweiz, hvor Sepp Blatter i øvrigt var indkaldt som vidne.

Men coronapandemien betød, at retssagen måtte udsættes. Og da den ikke blev gennemført inden udgangen af måneden, faldt den for forældelsesfristen.

Det fik for alvor politikerne op i det røde felt. Nu skal der ske noget, og blandt andet derfor er det nu FIFA-præsidenten, der er i sigtekornet hos Keller.

Stefan Keller har virket som retspræsident i kantonen Obwalden, han har arbejdet med kriminalsager ved højesteret, og han har ved sager i det schweiziske militær arbejdet som både efterforsker og dommer.

Nu har han fået helt frie hænder til at efterforske Infantino og Lauber, og det indebærer, at han kan komme på uanmeldte besøg hos både FIFA og UEFA, hvor Infantino tidligere fungerede som generalsekretær.

