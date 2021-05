Nu taler hele verden om Malcolm

Den kenyanske migrantarbejder Malcolm Bidali skulle have været løsladt i weekenden, men er stadig bag tremmer et hemmeligt sted

Han skulle have været løsladt i weekenden, men nu har den kenyanske migrantarbejder Malcolm Bidali i to uger været forsvundet fra jordens overflade i Qatar. Natten til 5. maj blev han hentet af sikkerhedspolitiet og indsat i et fængsel. Siden har ingen hørt fra ham.

Først i weekenden tilkendegav myndighederne i Qatar, at de har Bidali i deres varetægt. Men uden nogen begrundelse. Og selv om der ifølge Ekstra Bladets oplysninger var lavet en aftale om at løslade ham, er det stadig ikke sket.

En lang række menneskerettighedsorganisationer har klaget og forlangt Bidali på fri fod.

Da meget af det, der foregår i Qatar, er knyttet til VM i fodbold i 2022, gik også den internationale spillerforening, PIFPRO, på banen tirsdag med kravet om at Bidali bliver sluppet fri.

Malcolm Bidali tog fra Kenya til Qatar i 2016, hvor han siden har arbejdet som sikkerhedsvagt. Desuden har han under pseudonymet Noah skrevet en lang række indlæg om livet som migrantarbejder i Qatar. Flere af hans indlæg er blevet offentliggjort på flere menneskerettighedsorganisationers hjemmesider.

Foto: Maya Alleruzzo/Ritzau Scanpix

Blot en uge før han blev arresteret, holdt han et foredrag for en gruppe sociale organisationer og fagforeninger om sine erfaringer med at arbejde og opholde sig i Qatar. Det blev åbenbart for meget for sikkerhedsmyndighederne.

Ifølge Ekstra Bladets kilder i Qatar har de internationale fagforeninger, BWI og IUC, siden sidste uge arbejdet i kulissen for at få Malcolm Bidali på fri fod. Han har fået en advokat, og den kenyanske ambassade i Doha er også involveret i sagen.

Som nævnt var de involverede parter i weekenden nået frem til en aftale om, at Bidali skulle løslades. Men han er blevet offer for en intern magtkamp mellem arbejdsministeriet og indenrigsministeriet.

Bidali har i sine indlæg talt om de reformforslag, Qatars regering har vedtaget, men endnu ikke implementeret. Han har været meget kritisk, og det er noget, som myndighederne er nødt til at kunne acceptere. Det er også krav, som FIFA stiller i deres festtaler.

Mange nepalesiske bygningsarbejdere lever under trange forhold i Qatar. Foto: Lars Poulsen.

Ifølge Ekstra Bladets kilder har arbejdsministeren forstået tankegangen, men det har indenrigsministeren ikke. Her bliver Bidali betragtet som en sikkerhedsrisiko, og derfor er han stadig ikke på fri fod.

Håbet er dog, at det voldsomme pres fra mange organisationer får høgene i Qatars regering til at besinde sig.

Selv om myndighederne ikke vil fortælle, hvorfor han så brutalt blev hentet midt om natten og anholdt, så forlyder det, at det netop skyldes hans åbenmundethed. Men hvis Qatar ikke kan acceptere nogen form for ytringsfrihed, bliver presset og modstanden mod det kommende VM i hvert fald ikke mindre.

Ifølge en kilde, som ofte forhandler med Qatars regering, har de internationale fagforeninger gjort det klart for regimet, at retten til at tale frit også skal være en del af reformerne.

- Det handler ikke kun om at afskaffe Kafala-systemet (slaveriet, Red.) Reformerne på arbejdsmarkedet er ikke nok. Man skal også have lov til at organisere sig, forsamle sig og ytre sig frit. Den slags skal ikke medføre repressalier.

- Der er sket fremskridt i Qatar. De har lavet et par mål, men de har slet ikke vundet kampen. Der skal laves mange flere mål, siger kilden til Ekstra Bladet.

Foto: Kin Cheung/Ritzau Scanpix

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at der internt i Qatar er kredse, som er imod de allerede vedtagne reformer. Det gælder blandt andet de religiøse kræfter i det såkaldte Shua-råd, som vejleder regeringen.

- Vi var glade, da Kafala-systemet blev afskaffet. Og vi har set, at mange nu har kunnet skifte job. Men vi har desværre også oplevet det modsatte. At arbejdsgivere ikke vil tillade deres ansatte at gå til en ny arbejdsgiver. Der er nogen, som forsøger at rulle reformerne tilbage, siger kilden.

Og det er præcis disse kontroverser, Malcolm Bidali har skrevet om på sin blog. Det har foreløbig kostet ham 14 dages frihed, men tirsdag eftermiddag forlød det fra Doha, at han nu ventes fri om ganske kort tid.