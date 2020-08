Ny aftale åbner for flere tilskuere

En ny politisk aftale blev fredag aften præsenteret af Folketingets partier.

Og den kan betyde flere tilskuere til sportsbegivenheder i Danmark.

I aftaleteksten for fase 4 står der blandt andet, at man vil kigge på den ordning, der er lavet i Superligaen, hvor der til flere kampe har været flere tusinde tilskuere på stadion.

- Der er allerede åbnet for flere end 500 personer til stede ved superligafodbold.

- Erhvervsministeren og kulturministeren vil under inddragelse af de relevante sektorpartnerskaber og aftalepartierne se på, om der sundhedsmæssigt forsvarligt kan ske yderligere genåbning, lyder det i aftalen.

Genåbningen kan blandt andet ske i den professionelle idræt samt breddeidrætten.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, håber, at ordningen i Superligaen kan bredes ud til flere andre sportsgrene.

- Andre sportsgrene som håndbold og badminton bør have samme mulighed som fodboldklubberne i Superligaen for at få tilskuere til kampe. Det skal Folketingets partier diskutere, siger Peter Skaarup.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) tager godt imod aftalen og kalder den et skridt i den rigtige retning for idrætten.

DIF håber, at en række skrækscenarier for dansk idræt kan afværges. Men det skal forhandles på plads i kommende forhandlinger, siger DIF-direktør Morten Mølholm.

- Vi er bestemt ikke i mål endnu, men vi er tilfredse med, at politikerne specifikt nævner idrætten. Vi ser det også som en anerkendelse af, at vi i idrætten har ageret ansvarligt og forsvarligt gennem hele coronaperioden.

- Forude venter forhandlinger om, hvordan den politiske aftale skal udmøntes i praksis.

- Den proces bliver mindst lige så spændende og afgørende som aftenens politiske forhandlinger, siger Morten Mølholm i en pressemeddelelse.

