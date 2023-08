Ny bog afslører: Har spillet over en halv milliard væk

Nye opsigtsvækkende detaljer om den amerikanske golfspiller Phil Mickelson forkærlighed for at gamble ser nu dagens lys i en nye biografi af den excentriske iværksætter og gambler Billy Walthers.

De to dannede ifølge Walthers et gambling-partnerskab, hvor Billy Walthers, der har skabt sig en succesfuld karriere som gambler, fik ansvaret for at indgå væddemål med golfstjernens penge.

Partnerskabet varede flere år, hvor der blev spillet for enorme summer, og ifølge Walthers tabte Michelson altså svimlende beløb på sin trang til gambling.

'Baseret på vores forhold, og hvad jeg siden har lært fra andre, nærmede Phils spiltab sig ikke 40 millioner dollars, som det tidligere har været nævnt, men nærmere 100 millioner dollars,' nævner Billy Wallthers i bogen. Det skriver mediet Golf Digest.

Annonce:

I danske kroner svarer det til, at Mickelson har spillet i nærheden af 680 millioner væk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Phil Mickelson blev i en alder af 50 den ældste person til at vinde en 'major tournament'. Foto: Eakin Howard

'En storspiller'

De to golfspillere mødte hinanden under en golfturnering i 2006 ved AT&T Pebble Beach Pro-AM i Californien, men det var først i maj 2008, at snakken om et partnerskab kom på bordet.

Her blev de ifølge Billy Walthers enige om en såkaldt fity-fity-aftale, hvor de to dermed ville dele risiko og afkastet.

Læs også - Phil Mickelson: Legenden Lefty - Tigers modstykke

Handlerne foregik ifølge Walthers på Phil Mickelson to offshore-konti, som efter noget tid blev lukket ned af bookmakerne, da de mistænkte, at det ikke var Phil selv, der benyttede sig af kontoerne. Det fik blot Phil Mickelson til at åbne en ny konto, så de to gamblere kunne fortsætte deres partnerskab.

I bogen kommer Billy Walthers også med sin klare holdning til Mickelsons forbrug.

Annonce:

'Han er en storspiller, og storspillere laver store indsatser. Det er hans penge, som han må bruge, som han vil,' siger han.

Phil Mickelsons anslåede værdi på daværende tidspunkt var 250 millioner dollars i perioden 2010 til 2014, hvor de to havde deres gamblingpartnerskab.

Vild beskyldning

I løbet af årene blev der gamblet store summer penge på forskellige sportsgrene og forskellige ligaer.

I bogen giver Billy Walthers flere opsigtsvækkende eksempler på Phil Mickelsons spillevaner.

Han nævner blandt andet, at Mickelson lavede 3.154 væddemål alene i 2011 og på blot en enkelt dag lavede treogfyrre væddemål på baseballkampe, der resulterede i et tab på 143.500 dollars. Desuden beskylder han Mickelson for at ville gamble på sig selv, hvilket Walthers dog frarådede ham.

Billy Walthers blev i 2017 dømt for insiderhandel, og han har siden afsonet flere år i fængsel.