Ny fremtid efter alvorlig sygdom

Poul-Erik Høyer gør comeback i politik og stiller op for at blive Venstres nye borgmester i nordsjællandske Gribskov.

- Jeg vil gerne skabe sammenhold og fællesskaber og hele tiden sikre, at vi er der, hvor vi skal være, i forhold til nye ideer og tiltag, siger Poul-Erik Høyer til Frederiksborg Amts Avis.

Han er flyttet tilbage til området efter nogle år i Singapore og har tidligere har siddet i byrådet for Venstre og stillede op til Europaparlamentsvalget i 2014.

Høyer er klar til at gå ind i lokalpolitik igen. Foto: Linda Johansen

For nylig stod han frem i Ekstra Bladet og fortalte om sin kamp mod Parkinson, og den kamp går så godt, at han føler overskud til nye opgaver.

- Medicinen virker godt. Og i den her coronatid, hvor vi får en ny hverdag, vil der også være flere virtuelle møder og færre rejser. Så jeg vil være mere hjemme. Så derfor mener jeg også, at der nu også er tid til at være mere lokalpolitisk aktiv, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Parkinson kan ikke helbredes, men lægerne bliver hele tiden klogere på sygdommen.

I et nyt studie viser danske forskere for første gang i mennesker, at Parkinsons sygdom formentlig er to forskellige sygdomme. Det skriver Videnskab.dk.

- Det her studie slår fast med syvtommersøm, at der er to slags Parkinson. Ved den ene slags har man tydelige målbare skader i hjernen, inden kroppen bliver syg; ved den anden slags er det omvendt, siger professor på Aarhus Universitet Per Borghammer til Videnskab.dk.

Han er medforfatter til nye studie, som er udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Brain.

Ifølge forskerne leverer det nye studie afgørende viden på vejen mod at finde en behandling mod Parkinson. Hvis man kan opdage patienter med den version af Parkinson, som starter i kroppen, tidligt, kan man måske standse sygdommen, inden den ødelægger hjerneceller.