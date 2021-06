Ny rosatsning er udtaget til OL efter lynkvalifikation

Roerne Lærke Berg Rasmussen og Fie Udby blev sat sammen i en dametoer uden styrmand mindre end tre uger før et kvalifikationsstævne om OL-billetter.

Det lykkedes at skaffe sig adgang til sommerlegene, og nu er duoen officielt blevet udtaget som konstellation.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

36-årige Fie Udby Erichsen er kendt fra singlesculleren, som hun havde siddet i siden 2010, før hun for nylig fik en makker i båden. Hun vandt OL-sølv i disciplinen i 2012.

Den tre år yngre Lærke Berg Rasmussen vandt OL-bronze med Anne Dsane Andersen i 2016.

I alt otte roere er tirsdag blevet udtaget til OL.

Foruden Rasmussen og Udby drejer det sig om Joachim Sutton og Frederic Sebastian Vystavel i herretoeren samt Christina Juhl Johansen, Trine Dahl Pedersen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen i damefireren.

Det færøske medaljehåb Sverri Nielsen var allerede udtaget. Nielsen viste god form i singlesculleren, da han for få uger siden blev nummer to ved et World Cup-stævne i Luzern.

For at blive OL-klar skal en atlet officielt udtages af DIF, selv om vedkommende selv har skaffet OL-billetten.