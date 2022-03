Ny spiller har genskabt selvtilliden på Astralis-holdet

For lidt over en måned siden skiftede det danske Counter-Strike-hold Astralis ud efter en periode med svigtende resultater.

Unge Philip 'Lucky' Ewald blev bænket, og ind kom mere etablerede Asger 'Farlig' Jensen for at give holdet det sidste skub mod den verdenstop, man tidligere dominerede.

Onsdag skal Astralis spille første turnering efter udskiftningen. Det gælder gruppespillet i den store ESL Pro League-turnering.

Selv om udskiftningen selvsagt slår hul i kontinuiteten, som også er et vigtigt parameter for et hold, så har Asger 'Farlig' Jensens indtræden givet et stort løft.

Det mener holdets ingame-leader, Lukas 'Gla1ve' Rossander.

- Asger er fra dag et faldet godt til, og han kommer med en tro på egne evner og en autoritet, der er vigtig, når man skal spille for et hold som vores, siger holdkaptajnen.

- Vi går til kampene nu med en følelse af, vi kan slå alle, og det er noget af det, jeg selv mærker, vi har savnet.

- Vi har simpelthen et hold, i ordets bogstaveligste forstand, med fem spillere, der hver især kan afgøre kampene selv. Det er en god følelse. Vi kan sagtens tabe kampe, det kommer vi helt sikkert også til, men vi er et sted, hvor vi tror på, vi vinder hver gang.

Holdets nye mand vil endnu ikke selv slå for voldsomt ud med armene i forhold til målsætninger i debutturneringen.

- Man er altid spændt op til sin første turnering på et nyt hold, og jeg tør ikke love andet, end at jeg vil gøre mit bedste, siger han.

- Men der er en god følelse på holdet. Hvis vi kan overføre vores niveau fra træning til kampe, så skal vi nok gøre det rigtig godt.

Astralis er kommet i lidt af en dynamitpulje, hvor det russisk-ukrainske hold Navi, verdens nummer ét, samt de danske landsmænd fra Heroic (nummer fem i verden) også huserer.

Derudover vil der også være stor konkurrence fra hold som Complexity og Evil Geniuses. Sidstnævnte er Astralis' modstander i den første kamp. Det er klokken 19.30 onsdag. Gruppespillet varer til søndag.

De tre bedste hold fra gruppen på seks hold går videre til slutspillet, som indledes 5. april.