Nye oplysninger om Kobe Bryants død

Helikopterpiloten, der - sammen med Kobe Bryant og syv andre passagerer - styrtede i døden i januar, gav forkerte meldinger til kontroltårn.

Det konkluderes i en netop offentliggjort rapport om hændelsen, som nyhedsbureauet AP har set.

Der var tyk tåge, da pilot Ara Zobayan lettede, og det er formodentlig dét, der er skyld i den tragiske dødsulykke.

Her bliver helikopter-vraget tjekket af brandmænd kort efter ulykken i januar 2020. Foto: Ritzau Scanpix.

Ind i klippevæg

Ara Zobayan meldte over radioen til flyveledere, at han steg til 1220 meters højde for at komme op over de tætte skyer, der lå som en tung dyne over og omkring Los Angeles, men i virkeligheden var han direkte på vej ind i en klippevæg og mod jorden, lyder det fra efterforskere i dokumenterne, der blev frigivet onsdag.

Alle ni om bord i helikopteren omkom - inklusive den pensionerede basketstjerne Kobe Bryant og hans 13-årige datter Gianna.

Desorienteret

I rapporten fra National Transportation Safety Board står der, at der ikke var tegn på, at der har været motorfejl eller stop. Eksperterne mener, at Zobayan kan have 'misforstået' eller fejltolket deres retning og vinkel, han fløj med. Det kan ske, når en pilot bliver desorienteret ved dårlig sigtbarhed.

Det bakker flysikkerhedsekspert John Cox op om. Han siger, at måden, hvorpå helikopteren styrtede, klart tyder på, at piloten er blevet desorienteret.

- Det er en væsentlig årsag til ulykker. Han er ikke den første, der har oplevet det, siger Cox til AP.

Ikke endelig rapport

Den 1700 sider lange rapport giver ikke en endelig konklusion på, hvad der forårsagede styrtet. Men det er en sammenfatning af de tekniske undersøgelser og rapporter.

En endelig konklusion omkring årsagen til dødsulykken skulle komme senere på året.

Dødsulykken skete nordvest for Los Angeles i Calabasas-bakkerne.

Obduktioner, der blev frigivet i sidste måned, viste, at Zobayan ikke havde narkotika eller alkohol i kroppen på tidspunktet for styrtet.

