Nye overgreb og svigt i Qatar

I en ny rapport afslører Amnesty International, at hundredvis af VM-arbejdere er blevet snydt for deres tilgodehavende

Det nærmest vælter ud med historier om overgreb på migrantarbejdere i Qatar. Alt sammen i kølvandet på sidste års VM i ørkenstaten.

Senest har det norske fodboldmagasin Josimar i samarbejde med Ekstra Bladet afsløret, at tre unge drenge fra Gambia, der arbejdede som sikkerhedsvagter for FIFA og selskabet Stark Security under VM, nu på sjette måned ikke har fået løn. De har været omkring ILO i Qatar, men gik derfra uden at få den fornødne støtte og hjælp. De står til udvisning.

Nu er det så Amnesty International, der har sendt en ny rapport på gaden. Her hedder det, at hundredvis af migrantarbejdere, som ligeledes arbejdede som sikkerhedsvagter for FIFA under slutrunden, ikke har fået deres tilgodehavende.

Sikkerhedsvagterne var hyret på korttidskontrakter af Qatar-selskabet Teyseer Security Services og arbejdede ved VM på stadioner og træningsanlæg.

Qatar og FIFA havde brug for tusindvis af sikkerhedsvagter under VM. Mange af dem har aldrig fået det, de har til gode. Foto: Sam Kunti

Amnesty har til brug for rapporten talt med 22 mænd fra Nepal, Kenya og Ghana. De var blandt de flere tusinde, som var ansat på korttidskontrakter hos Teyseer.

- Det er seks måneder siden, at turneringen blev afsluttet, men FIFA og VM-arrangørerne var udmærket klar over problemerne, mens turneringen var i gang. De formåede ikke at indføre passende foranstaltninger til beskyttelse af arbejderne og forhindre forudsigeligt arbejdsmisbrug på VM-stadionerne. Og det selvom arbejderne rejste problemerne direkte, siger Steve Cockburn, Amnesty Internationals chef for social retfærdighed.

Han tilføjer, at FIFA endnu ikke har tilbudt en effektiv og tilgængelig ordning, der gør det muligt for misbrugte arbejdere at modtage den kompensation, de har til gode.

- FIFA og Qatar skal nu træde til og tilbyde øjeblikkelig og meningsfuld afhjælpning af de menneskerettighedskrænkelser, som arbejderne har været udsat for, siger han.

Amnestys undersøgelse viser, at sikkerhedsvagter, som arbejdede på FIFA's VM-stadioner blev snydt på en lang række områder.

Migrantarbejderne betalte ulovlige rekrutteringshonorarer, og de fik vildledende erklæringer om vilkårene og betingelserne for deres ansættelse. Ved udløbet af deres midlertidige kontrakter sagde arbejderne, at de ikke havde nogen anden mulighed end at vende hjem, hvilket i realiteten betyder, at de ikke får nogen form for retshjælp eller kompensation.

33-årige Marcus fra Ghana tog jobbet i Qatar for at kunne hjælpe sine søskende økonomisk. Han betalte næsten 3000 kroner i rekrutteringsomkostninger.

- Jeg var nødt til at tage et lån for at kunne betale for at arbejde i Qatar under VM. Jeg betaler stadig af på lånet, fordi det, jeg tjente i Qatar, ikke var nok, siger han til Amnesty.

Teyseer Security Services siger til Amnesty, at selskabet har levet op til alle forpligtigelser. FIFA oplyser, at fodboldforbundet vil undersøge sagen.

